/FOTOGALERIE/ Strakoničtí hokejisté se připravovali na novou sezonu Krajské ligy mužů velice poctivě, což také přináší své ovoce. V úvodním sobotním duelu sezony hráči od Otavy rozstříleli soupeře z Veselí nad Lužnicí.

KL hokejistů: HC Strakonice - Veselí nad Lužnicí 9:5. | Foto: Jan Škrle

HC Strakonice – TJ Loko Veselí nad Lužnicí 9:5 (4:1, 4:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 4. Kantor (Zralý), 4. Přibyl, 6. Šebesta (Přibyl), 18. Novák (Kantor, Vráblík), 21. Přibyl (Šebesta), 34. Kovář (Dlouhý), 35. Vráblík, 36. Vráblík, 55. Němec (Mikeš) – 8. Marcilis (Klimeš, Pechlát), 26. Marcilis (Klimeš, Novotný), 49. Bláha (Mikeska, Pechlát), 55. Bláha (Pechlát, Novotný), 60. Bláha (Mikeska, Pechlát). Vyloučení: 6:4. Využití přesilovek: 2:0. V oslabení: 0:2. Diváci: 220.

Sestavy - HC Strakonice: Myslivec – M. Němec, M. Hrubý, Zralý, D. Kovář, A. Řehoř, Vaněček – M. Přibyl, Dlouhý, P. Šebesta, A. Novák, N. Vráblík, L. Kantor, Hradský, A. Mikeš, Babor. Trenéři Kamil Šťastný a Luboš Krupka. Loko Veselí: Plecer (35. F. Dvořák) – Štěcha, J. Benda, D. Kratochvíl, J. Šťastný, M. Kadlec, Krampl – M. Klimeš, Vlach, Marcilis, Pechlát, J. Mikeska, Mich. Bláha, Kovaříček, R. Novotný, Vaněk. Trenéři Lukáš Míchal a Pavel Novák st.

Oponu nové sezony zvedá Dudák hokejový přebor jihozápadních Čech

Oba celky naskončily do utkání útočně naladěny, a tak to již v 8. minutě bylo 3:1. Diváci se tak mohli těšit na pořádou kanonádu, tak jak to ostatně v souboji těchto dvou celků bývá. Ve zbytku první třetiny ještě domácí navýšili vedení na 4:1.

Když přidali domácí v úvodu druhé třetiny pátou branku, bylo prakticky rozhodnuto, Soupeř sice snížil druhým gólem Marcilise, ale domácím stačil dvouminutový úsek, aby uskočili na 8:2.

Třetí třetina se za rozhdnutého stavu odehrávala tak trochu z povinnosti. Hoté sice dali tři góly, to však na domácí radosti nemohlo nic zkazit. Kaňkou na utkání však bylo zranění střelce dvou branek Strakonici Natana Vráblíka, který byl převezen do nemocnice s poraněním kyčle.

Strakonické hokejisty čekají v domácím prostředí další tři utkání. K Otavě postupně přijedou Český Krumlov, Vimperk a Božetice.

Zdroj: Jan Škrle a HC Strakonice