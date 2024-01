/FOTOGALERIE/ Předposlední kolo základní části hokejové Krajské ligy přineslo derby ze Strakonicka. Radomyšl na svém ledě porazila HC Strakonice a jelikož se dá čekat v utkání Milevsko - Český Krumlov kontumace, znamená to jistotu play off.

Hokejová KL: Sokol Radomyšl - HC Strakonice 5:3 (0:1, 3:1, 2:1). | Foto: Jan Škrle

Sokol Radomyšl - HC Strakonice 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 21. O. Gába (J. Sýbek, M. Velíšek), 21. O. Gába (M. Hřebíček, J. Sýbek), 26. M. Hřebíček, (J. Sýbek, J. Slavík), 46. O. Gába (J. Sýbek, 55. Jan Korytar - 5. M. Přibyl (A. Mikeš), 32. F. Andrle, 53. M. Přibyl. Vyloučení: 10:7. Využití přesilovek: 3:0. Rozhodčí: Hamr, Lukáš - Loucký, Klimeš.

Sokol Radomyšl: O. Koryťák - M. Hřebíček, L. Polák, L. Pavlát, P. Korytar, T. Maršík, M. Velíšek - J. Sýbek, D. Hohenberger, O. Gába, R. Volf, D. Jungbauer, Jan Korytar, D. amač, M. Novotný, T. Rod, J. Slavík. HC Strakonice: J. Myslivec: M. Zralý, F. Vaněček, D. Kovář, M. Němec - A. Řehoř, T. Hollar, L. Kantor, A. Mikeš, A. Novák, M. Přibyl, F. Andrle, T. Stauber, D. Babor, R. Prušák.

Domácí mohli jít do utkání s vědomím, že jejich soupeř o play off, Český Krumlov, nenastoupí v Milevsku pro velkou marodku. A jelikož již není zápasy kam odsouvat, zanamená to s velkou pravděpodobností kontumaci. Ale derby je derby a výhra z něj se počítá.

Utkání začali lépe hosté a šli do vedení. Zlom však přišel v úvodu druhé třetiny, když se nejprve dvakrát rychle po sobě trefil domácí Gába a o pět minut později Hřebíček. Domácí si pak dvoubrankový polštář dovezli až do konce utkání. Ve vyrovnaném duelu rozhodlo to, že dokázali domácí třikrát zužitkovat přesilovou hru.

Kolo před koncem je jasné, že skončí Strakoničtí po základní části na třetím místě. Radomyšl by se ještě mohla dostat na sedmé místo, to by však musel Vimperk doma klopýtnout se Soběslaví.

Aktuální tabulku najdete ZDE.