Hokejová KL: Derby je tady, Radomyšl míří do straonické Dudák arény

/FOTOGALERIE/ Hokejová Krajská liga dospěla do svého osmého kola základní části a to přinese očekávané a tradiční okresní derby HC Strakonice - Sokol Radomyšl. Ač Strakoničtí okupují medailové příčky a naopak Radomyšl bojuje o vstup do play off, derby je zkrátka derby.

Hokejová KL přinese derby HC Strakonice - Sokol Radomyšl. | Foto: Jan Škrle