Koronavirus zasáhl i hokejisty Motoru, celý tým musí na dva týdny do karantény

Nepříjemná zpráva v pátek večer zastihla hokejisty ČEZ Motoru České Budějovice. Z důvodu zjištěné pozitivity na nemoc CoViD-19 u jednoho člena týmu musí všechny osoby, které s ním přišli do kontaktu, do 6. srpna preventivně do karantény a budou pro ně zajištěny testovací odběry.

Střídačka ČEZ Motoru. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek