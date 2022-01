Branky a nahrávky: 19. D. Novák (Janda), 24. Šťastný (Bříška, Tondr), 27. Tondr (Bříška, Šťastný), 30. Šťastný (Bříška), 34. Petrák (Havrda), 60. Bříška (Tondr, Janda) – 22. Hrakholski (Dudáček, Bednařík), 36. Čížek (Hrakholski), 51. L. Volf (Šuhaj), 54. L. Volf (Čížek, Dudáček). Rozhodčí: Květoň – Žídek, Hlinka. Vyloučení: 4:1. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0.

Sestava IHC Písek: Kříž – Tampier, Dudáček, Dosek, F. Novák, Turek – Čížek, Hollar, Bednařík, Hrakholski, Januška, L. Volf, Sýbek, J. Volf, Brož, Šuhaj.

Domácí favorit se dostal do vedení v závěru první třetiny. Písečtí však hned v úvodu té druhé odpověděli vyrovnávací brankou. Pak však převzali iniciativu domácí a čtyřmi brankami utekli až na 5:1. V tu chvíli to vypadalo s hráči od Otavy zle, ale ti nesložili zbraně a brzy Čížkem snížili na rozdíl tří branek. Domácí měli další šanci v úvodní části třetího dějství ale nedali a naopak dvěma brankami v 51. a 54. minutě vše zdramatizoval hostující L. Volf. Píseckých bylo v závěru utkání plné hřiště a dvě minuty před koncem se rozhodli pro hru bez gólmana. V té však neuspěli. Jednou poslali domácí kotouč vedle písecké branky, čtvrt minuty před konce však již mířili přesně a rozhodli o své výhře.

"Začátek utkání nebyl z naší strany úplně špatný. Dostali jsme se do zajímavého přečíslení, nic z toho ale nebylo, to byla škoda. Potom jsme dostali branku po zbytečné chybě, propadli jsme. Ve druhé třetině jsme se vrátili do hry, srovnali jsme, ale pak rozhodly individuální chyby, prohrávali jsme 1:5. Kluci to nevzdali, šlapali až do konce a v závěru jsme byli lepším týmem. Chybělo málo, abychom dosáhli alespoň na bod nebo dva. Hlavy držíme vzhůru, příští zápas se snad štěstí přikloní k nám," shrnul utkání pro klubový web trenér Pavel Hejl.

Ve středu 19. ledna startují Písečtí sérii tří utkání na domácím ledě zápasem s BK Havlíčkův Brod. Začíná se v 18 hodin.