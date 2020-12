Domácí představili posilu ze Sparty Formana a poprvé po návratu z Havířova naskočil Prokeš. Naopak kromě řady dalších marodů v sestavě nově chyběl také nemocný útočník Přikryl. Do branky se opět postavil Patera.V hostující sestavě sice chyběl Vl. Růžička mladší, ale největší hvězda možná celé extraligy obránce Hronek na soupisce figuroval.

Bohužel opět před zcela prázdnou halou začali Jihočeši doslova katastrofálně a po deseti minutách prohrávali už 0:4.

Začalo to Šaldovou bezpochyby chytatelnou střelu od modré, na kterou si Patera jen sáhl, ale kotouč přesto skončil v jeho síti. To bylo odehráno pouhých 43 vteřin.

Ve 4. min. byl stav už 0:2. Motor sice ubránil první soupeřovu přesilovku v utkání, ale po jejím skončení Smoleňák po rychlé kombinaci přidal druhou branku.

Ale to ještě bohužel zdaleka nebylo všechno. V 8. min. po bleskovém přečíslení předložil Koukal puk Smoleňákovi a ten ho jenom v pohodě nasměroval do odkryté Paterovy klece – 0:3. O dvě minuty později přidal Perret čtvrtý gól a domácí celek byl jako boxer po těžkém k.o…

Patera zamířil na střídačku a poprvé v letošní sezoně šel do branky Strmeň. „Škoda, že se soupeř tak brzy dostal do vedení. To mu pomohlo a je na koni. Potřebujeme dát gól, který by nám pomohl dostat se zase do zápasu,“ zhodnotil první třetinu momentálně zraněný útočník Motoru Martin Novák.

Na jeho slova po změně stran také došlo. Nepovedený výlet gólmana hostí Mazance za vlastní branku potrestal premiérovým gólem v českobudějovickém dresu Forman.

Domácí jako by se po gólu probudili a sympaticky soupeře zmáčkli. Druhá branka visela ve vzduchu. A nakonec také přišla. Ve 36. min. doslova dotlačil kotouč za brankovou čáru v avizované výhodě Jonák. „Super třetina. Povedl ose nám dát dva góly a mohlo jich být i víc. Důležité také bylo, že soupeř z protiútoku neskóroval. Musíme pokračovat v aktivitě a tlaku do branky, střílet i z těžkých pozic. Z toho jsme dali oba góly,“ uvedl po druhé třetině Martin Novák.

Motor šlapal jako dobře namazaný stroj a ve třetí třetině snížili dokonce na rozdíl jediného gólu. Opět v avizované výhodě skóroval ze sóla Doležal.

Hosté zpozorněli a vsadili na skutečně důslednou defenzivu a pro Motor bylo těžké dostávat se do dalších šancí. Přesto přišly. Venkrbcův bekhend Mazance pořádně vystrašil.

Domácí dřeli, dostali favorizované hosty do situace, že zcela rezignovali na jakoukoliv aktivitu a pouze bránili. Jenže dvě minuty před koncem pískli sudí Motoru hru v šesti a bylo po nadějích. Při power play pečetil do prázdné branky Lev – 3:5.

Branky a nahrávky: 24. Forman, 37. Jonák, 44. Zd. Doležal – 1. Šalda (Smoleňák, J. Sklenář), 4. Smoleňák (Koukal, Hronek), 8. Smoleňák (Šalda, Orsava), 10. Perret (Kevin Klíma, Hronek), 60. Lev. Vyloučení: 5:3, bez využití. Rozhodčí: Pešina, Svoboda – Pešek, Malý. Bez diváků.

Motor: Patera (10. Strmeň) – Slováček, Vydarený, Plášil, Pýcha, Pavel, Lytvynov, Roth – Jonák, Venkrbec, Christov – D. Voženílek, Gilbert, Michnáč – Zd. Doležal, A. Raška, Forman – Suchánek, Prokeš, Karabáček. Trenéři Prospal a Totter.

Hradec: Mazanec – Hronek, Nedomlel, F. Pavlík, Šalda, Zámorský, Jank, Čáp – Kelly Klíma, Cingel, Orsava – Smoleňák, Zachar, J. Sklenář – Kevin Klíma, Koukal, Perret – Jergl, Lev, R. Pilař. Trenéři Vl. Růžička st. a Branda.

Hlasy trenérů - Václav Prospal (Motor): "První třetina určila ráz celému střetnutí. V ní jsme byli se vším respektem k soupeři strašidelní. Ve zbývajících čtyřiceti minutách nemám, co bych hráčům vytkl. Ale první dvacetiminutovka zápas rozhodla."

David Kočí (Hradec): "Měli jsme výborný vstup do utkání, kdy se nám podařilo dát čtyři góly. Naši hráči se ale uspokojili a nechali jsme soupeře vrátit do utkání. Ve třetí třetině jsme měli štěstí, že domácí nevyrovnali. Zaplaťpánbůh, že jsme urvali tři body."