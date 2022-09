Úvodní buly vhodil za obrovského aplausu zaplněné haly bývalý hráč Motoru Pavel Novák, jenž se statečně pere se zákeřnou nemocí. Po státní hymně začali Jihočeši pořádně zhurta. Pech ale ze sóla exbudějovického Čiliaka v brance nepřekonal a Šenkeříkovu gólovku zlikvidoval slovenský gólman s velkou dávkou štěstí.

Jenže pak přišlápla Kometa, pár šancí spálila, ale nedůslednost domácích při bránění mladíček Šalé – 0:1. Hosté se naštěstí neradovali ani minutu. Hanzl precizní nahrávkou vyslal do úniku Valského a ten bekhendem neomylně vyrovnal.

A to ještě nebylo všechno. V obrovském tempu odehranou první třetinu zakončil třiadvacet vteřin před první sirénou svým premiérovým extraligovým gólem v českobudějovickém dresu Filip Přikryl.

Ani po změně stran tempo hry neopadlo. Domácí byli favorizovanému soupeři více než vyrovnaným soupeřem a Kometa zahrozila pouze v dvou přesilových hrách. Ty se jí ale zrovna moc nepovedly a výborný Hrachovina v brance vše potřebné s přehledem pochytal.

Ve 35. min. bouřila zaplněná hala potřetí. Elitní domácí formace sehrála parádní kombinaci, na jejímž konci Šenkeřík posunul kotouč Gulašovi a domácí kapitán bombou z první málem protrhl síť – 3:1.

Jenže stačila chvilková nepozornost, Horkého přihrávku si srazil do vlastní sítě obránce Hovorka a po minutě a třech vteřinách to bylo zase jen o gól.

Motor ale hodně toužil před svými skvělými fanoušky vyhrát a hned v úvod třetího dějství znovu odskočil na dvoubrankový rozdíl. Gulašovu střelu z úhlu nejistý Čiliak jen vyrazil a obránce Fajmon sklepl puk za jeho záda.

Kometa se ale ještě nevzdala. Kontaktní gól měl na hokejce Kollár, jenže mu ho sebral parádním zákrokem Hrachovina. Výborně hrající domácí ale nechtěli připustit žádné komplikace a Gulaš v přesilovce po přesné Hanzlově přesilovce završil hattrick a na konečných 6:2 upravil Valský.

Branky a nahrávky: 13. Valský (M. Hanzl), 20. F. Přikryl (Pech, Štencel), 35. Gulaš (Šenkeřík, Pech), 43. Gulaš, 56. Gulaš (M. Hanzl, Pech), 60. Valský (Toman) – 12. Šalé (A. Zbořil, Strömberg), 36. Horký. Vyloučení: 4:4, využití: 1:0. Rozhodčí: Pražák, Ondráček – Hnát, Brejcha. Diváci: 6102.

Motor: Hrachovina – Vráblík, Štencel, Hovorka, Bindulis, Kachyňa, Šenkeřík – Gulaš, Pech, F. Přikryl – Karabáček, M. Hanzl, Dzierkals – Valský, Toman, Strnad – Zd. Doležal, Koláček, Tomeček. Trenéři: Modrý, Čermák a Fousek.

Kometa: Čiliak – Ščotka, Holland, Ďaloga, Gulaši, Kučeřík, Fajmon – Zaťovič, Holík, Horký – Flek, Strömberg, Koblížek – Kollár, A. Zbořil, Šalé – Kratochvíl, Süss, Vincour. Trenéři: Pešout, Horáček a Otoupalík.

Hlasy trenérů – Jaroslav Modrý (Motor): „Především bych chtěl pochválit fantastickou kulisu utkání. Hrál se atraktivní hokej nahoru dolů. Oba celky se tlačily do branky a dostávaly se do šancí. Dlouho to byla přetahovaná o výsledek, ale pak se nám podařilo odskočit a dotáhli jsme zápas do vítězného konce. Důležitou roli sehrály speciální týmy. Povedla se nám přesilovka a dobře jsme hráli i v oslabení. V důležitých momentech nás podržel brankář Hrachovina.“

Jiří Horáček (Kometa): „Škoda, že jsme za stavu 1:0 pro nás nepřidali z velké šance druhý gól a neodskočili jsme. Naopak z protiútoku jsme inkasovali vyrovnávací gól. Podobně jsme mohli vyrovnat na 3:3. Pak už nám soupeř utekl. Nebyl to zápas, který by měl skončit tak vysokým rozdílem.“