V pondělí hrají Jihočeši poprvé doma, když budou v Budvar aréně hostit kazašský Irtyš Pavlodar (17.30).

V Brně odehrál českobudějovický tým velice dobrou partii, i když nakonec odešel poražen. „Bylo to podobné jako v úterý s Plzní. Měli jsme dobré momenty, které ale střídaly velké individuální chyby. Byly pasáže zápasu, kdy nás soupeř přehrál. To je věc, která mě trochu straší. V obou zápasech se prolínaly velmi dobré výkony jednotlivých hráčů, ale také velké chyby, které nás stály lepší výsledek,“ posteskl si trenér Václav Prospal. „Bruslařsky jsme totiž stačili a v určitých momentech kluci hráli fakt dobře,“ ocenil.

Třeba druhou třetinu vyhrál jeho tým na střely na branku 22:7. „Jenže jsme ji prohráli 2:3. To mě mrzí. Nejsme schopni střeleckou i herní převahu vyjádřit také gólově. Dobře jsme sehráli přesilovky, ale branku jsme v nich zase nedali. Samozřejmě beru, že jsme hráli proti týmu, který v posledních třech letech dvakrát vyhrál extraligu. Jsem rád, že se kluci přesvědčili, že i s takovým soupeřem jsou schopni bruslit a hrát s ním,“ nebyl přes porážku nespokojen.

Po dvou odehraných zápasech došlo na první zužování kádru. „Ale nešlo jen o zápasy. Šlo o každý trénink. Pro nás to bylo těžké rozhodování a není lehké něco takového hráčům říct,“ přiznává trenér.

V týmu končí obránci Vojtěch Doktor s Ondřejem Kachyňou a útočníci Milan Dančišin, Jan Havel, Martin Heřman a Jan Tlačil. Největším překvapením je odchod zkušeného Heřmana, který navíc v klubu podepsal novou smlouvu. „V útoku ale vznikla velká konkurence a přišli kluci, kteří se nám líbili víc. Heřmi tady byl nějakou dobu a v určitých chvílích byl velmi platným hráčem. Bylo to jedno z těch těžkých rozhodnutí,“ neskrývá.

Trojice Tlačil, Havel a Dančišin byla v tréninkovém kempu na zkoušce. „Chtěli jsme vytvořit konkurenční prostředí, aby se hráči navzájem posouvali. A nechtěli jsme připustit situaci ze závěru loňské sezony, kdy se nám mužstvo rozsypalo ze zdravotních důvodů. Proto jsme vzali do tréninkového kempu více hráčů a nebylo špatné je poznat,“ vysvětluje.

Tlačila sledoval Prospal už v juniorce. „Potřebuje hrát, aby tady třeba jednou byl schopen sebrat práci jinému hráči, když to řeknu obrazně,“ říká k mladému útočníkovi. „Milan Dančišin je inteligentní útočník a bylo pro něj těžké se do sestavy prosadit. Ale bylo na něj kdykoliv spolehnutí. To jsou právě ta těžká rozhodnutí, která musíte udělat. Tým prostě není nafukovací. Ale Danča je kluk, který za nás hrál velmi dobře. Kdyby dal loni dvacet gólů, tak by tady nebyl na try-outu. Honzu Havla jsme zkusili, přišel se k nám o své místo poprat. Je to výborný bruslař, hodný kluk do kabiny, ale podobné typy tady máme a mají smlouvy. Testovaný hráč musí ukázat něco extra a být produktivní, aby své místo dostal,“ přemítá Prospal.

Obránce Vojtěch Doktor sice opouští kabinu prvního týmu, ale ne klub. „Vojtu neztrácíme z organizace. Bude hrát za juniorku a můžeme ho kdykoliv využít. Do tréninku i zápasů. Vojta ví, že jde do juniorky, aby v ní byl lídrem. Je to poctivý mladý kluk, který potřebuje hrát.“

V mužstvu končí také další bek Kachyňa. „Lytvynov nebo Svach ho teď výkonnostně přeskočili. A už není v juniorském věku, tak je lepší poslat ho někam na hostování. Potřebuje se vyhrát a zbavit se špatných věcí, které ve hře dělá. Za tři roky se neposunul mezi prvních šest obránců. Vždycky ho někdo přeskočil. Také je to hodný a dobře připravený kluk, ale podobné selekce v kádru jsou bohužel nutné,“ uzavírá.