Kde se udála ta změna, že jste se nabral pohodu, v brance podáváte spolehlivé výkony a dostáváte více příležitostí než váš kolega Marek Čiliak?

Těžko říct. Určitě to začalo tím, že Jirka Patera odcestoval do Ameriky a já jsem dostal šanci, za kterou jsem strašně moc rád. Poslední dobou jsme se v brance s Markem Čiliakem střídali. Potom nám trenér na rovinu řekl, že ten, kdo bude vyhrávat, bude chytat dál. I když by měl někdo z nás super zápas, ale prohrálo se, tak se budeme střídat. Nevím, kde se stala změna, že teď jsem začal více chytat já. Ale vážím si toho, že v brance mohu být a chci klukům pomáhat k vítězství. Uvidíme, jak se teď trenéři rozhodnou do dalšího zápasu.

Při svých zákrocích působíte kompaktněji než dříve. Změnil jste trochu i styl chytání?

Na stylu jsme nic neměnili. Zaměřujeme se na góly, které dostáváme. Díváme se na to s celým týmem a hlavně to probíráme s naším trenérem gólmanů Standou Hrubcem. Řešíme, co a jak bychom měli dělat lépe. Mám výhodu, že jsem celkem velký gólman, takže nemusím chodit tak vysoko. Marek Čiliak je třeba menší a jinak zmenšuje střelecké úhly. Ale na stylu chytání jsme opravdu nic neměnili. Žádnou změnu na sobě necítím. Jestli jsem víc zalezlý v brance, tak to Standa asi moc rád nebude. On sám mě právě tlačí trochu více dopředu (úsměv).

Václav Prospal uvedl, že jste vyspěl hokejově i lidsky. Potěší to od trenéra, který vás na začátku sezony poslal hostovat do prvoligového Vsetína?

Potěší. Určitě. Pan Prospal je super trenér, jenž na nás pořád tlačí, abychom se zlepšovali. Není mu lhostejná situace, která tady je. Chce nám pomoci v našem hokejovém růstu. Když se na to dívám zpětně, tak jsem sice byl poslán do Vsetína, ale pomohlo mi to a zklidnil jsem se. Byl jsem z této sezony trochu vystresovaný, protože chytat extraligu byl můj sen a najednou se mi ztratil. Jsem rád, že jsem teď tady v Motoru a mohu ji chytat.

Samozřejmě je pro vás na prvním místě týmový úspěch, ale sledujete také statistiky? V úspěšnosti zákroků jste těsně pod hranicí devadesáti procent a v průměru inkasovaných gólů na zápas zase malinko nad třemi góly. Láká vás překonat vašimi čísly tyto dvě mety?

Na statistiky se snažím nekoukat. V mládežnických kategoriích jsem je sledoval a strašně mě to svazovalo. Všechna čísla ale máme vyvěšena v kabině. Kdo má kolik gólů, nahrávek, plus/ minus i naše gólmanské zákroky. Vidím, že je to kousek, ale bude těžké ta čísla udržet. Každý zápas to může změnit.

Klub s vámi podepsal novou smlouvu. Na jak dlouho a berete to jako odměnu za vaše výkony ve druhé polovině sezony?

Podepsali jsme roční smlouvu s dalším rokem opce. Potěšilo mě to. Chci tady být a doufám, že jsem to ukázal. V Budějovicích budu už čtvrtý rok a jsem moc rád, že tady mohu pokračovat. Líbí se mi tady.

Šanci na postup do play off už jste ztratili. Co očekáváte od posledních pěti zápasů sezony?

Určitě to nebudou lehké zápasy, protože naši soupeři hrají o první čtyřku a dobré umístění pro play off. Ale my také chceme uspět. Rádi bychom předstihli třináctý Zlín. Ta šance tam určitě je a alespoň trošku bychom tak mohli napravit dojem z letošní sezony.