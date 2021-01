V domácí brance dostal tentokrát příležitost Strmeň. Do obrany se vrátil Plášil, naopak vypadl Štencel. V útočné vozbě opět dostal příležitost junior P. Novák, místo v sestavě naopak poprvé v sezoně nezbylo na Christova a opět také na Michnáče. Mimo hru zůstávají marodi M. Novák, Gilbert a Venkrbec. Do hostující branky se postavil Klouček, který v minulé sezoně hostoval právě na jihu Čech.

Úvodních patnáct minut Jihočeši svého soupeře přehrávali, produkovali svižný a koukatelný hokej. I když je fakt, že šance si příliš nevytvářeli. Jedinou velkou měl Voženílek, leč z dobré pozice obrovitého Kloučka v brance soupeře nepřekonal.

A jak už to bohužel bývá, uhodilo na druhé straně. Paulovičovu střelu Strmeň jen vyrazil k nekrytému Blümelovi, jenž neměl problém umístit kotouč pod horní tyčku – 0:1. Co bylo domácím platné, že na střely na branku vyhráli první třetinu 12:7, do kabin šli poprvé spokojenější perníkáři…

„Vzhledem k průběhu třetiny je škoda, že prohráváme 0:1. Až do inkasovaného gólu měli kluci více ze hry a vytvářeli si i šance. Tu největší měl Dan Voženílek, který byl sám mezi kruhy, to tam mohlo spadnout. Soupeř z jediné větší příležitosti hned otevřel skóre. Ale nehrajeme špatně, určitě je šance to otočit,“ hodnotil první třetinu útočník Motoru Vít Christov, na kterého tentokrát místo v sestavě nezbylo.

Druhé dějství mělo podobný průběh jako první. Tým v modrých dresech hosty dost výrazně přehrával, ale Kloučka ohrožoval spíše jen z uctivé vzdálenosti.

V polovině zápasu však bylo přece jen vyrovnáno. Svou první přesilovku v zápase využil Motor po pouhých pěti vteřinách. Kapitán Pýcha svou střelu od modré perfektně utajil a Klouček našel kotouč až ve své síti. „Výborně Čendo,“ ocenil na střídačce i trenér Václav Prospal.

Radost bohužel trvala jen krátce, ani ne dvě minuty. Na rychlé přečíslení Dynama domácí obrana nestačila zareagovat a Camara bez problémů vrátil svému týmu vedení – 1:2. Je to pořád stejná písnička. Střely na branku ve druhé třetině 8:5 pro Motor, ale vede soupeř…

„Zpět do zápasu nás dostala přesilovka, kterou jsme využili hned po buly. Při střele Čendy Pýchy tam od nás byla výborná clona. Párkrát nás podržel Honza Strmeň v brance, ale z přečíslení jsme bohužel dostali gól. Pořád věřím, že s tím kluci něco udělají a skóre otočí,“ uvedl Christov po druhé třetině.

Jeho spoluhráči chtěli jeho slova potvrdit a třetí třetinu začali hodně aktivně. Forman po parádní individuální akci nastřelil břevno. Ani přesilovku pět na tři Prospalův tým nedokázal zužitkovat. S koncovkou se bohužel potýká a na každý gól se strašně nadře. I když by si za poctivý výkon vyrovnání zasloužil.

Minutu a půl sáhla domácí střídačka k power play a osmnáct vteřin už se zdálo, že je přece jen vyrovnáno. Rozhodčí ale po poradě s kolegou u videa gól neuznali, puk totiž nepřešel celým objemem brankovou čáru.

Branky a nahrávky: 30. Pýcha (R. Přikryl) – 15. Blümel, (Paulovič, Poulíček), 31. Camara (Anděl). Vyloučení: 1:5, využití: 1:0. Rozhodčí: Kika, Micka – Rožánek, Axman. Bez diváků.

Motor: Strmeň – Plášil, Pýcha, Kubíček, Vydarený, Allen, Slováček – Holec, D. Voženílek, Ville – Forman, Toman, Karabáček – Jonák, Prokeš, M. Beránek – Zd. Doležal, R. Přikryl, P. Novák. Trenéři Prospal a Totter.

Pardubice: Klouček – Nakládal, Ďaloga, Bučko, J. Mikuš, Hrádek, J. Kolář, Holland – Blümel, Poulíček, Paulovič – Camara, O. Roman, Anděl – Kusý, R. Kousal, Koffer – Pochobradský, Rohlík, Machala. Trenéři R. Král a Havíř.

Hlasy trenérů - Václav Prospal (Motor): "Nejsme dostatečně produktivní, proto prohráváme takové zápasy. S jedním gólem se vyhrát nedá."

David Havířov (Pardubice): "První třetina byla z naší strany bez pohybu, soupeř se daleko lépe pohyboval. Ve druhé třetině jsme se trošku rozjeli. Ve třetí třetině musím kluky pochválit za obětavost, se kterou ubránili všechna oslabení. Díky tomu jsme zápas dovedli do vítězného konce."