O posunu do role hlavního trenéra se Čermák dozvěděl od vedení klubu během vánočních svátků. „Generální manažer Standa Bednařík mě informoval, že Jarda Modrý bude odvolán a tým mám převzít já, abych na to byl připraven,“ popisuje nový hlavní kouč své uvedení do funkce, které pro něj bylo velkým překvapením. „Teď se o ničem takovém nemluvilo,“ přikývne. „Ale vzal jsem to, jak to je, a snažili jsme se tým připravit co nejlépe na nejbližší utkání v Hradci. V Litvínově také nahradil hlavního trenéra asistent a nebylo kolem toho žádné haló," dodá.