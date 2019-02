Písek, Radomyšl - Hokejisté Sokola ve čtvrtfinále krajské ligy podlehli 4:6 a 3:7. Farma Písku na soupeře nestačila ani v jednom ze čtyř zápasů v sezoně.

Radomyšl dvakrát podlehla Milevsku a v play off končí. | Foto: Jan Škrle

V play off krajské ligy se neohřáli. V nejkratší možné době pro hokejisty Radomyšle skončily boje ve vyřazovací části. Už po dvou zápasech čtvrtfinále vypadli a mají po sezoně.

Jediný zástupce Strakonicka vypadl s Milevskem po sérii 0:2, když v pátek 12. února venku podlehl 4:6 (2:1, 1:2, 1:3) a v neděli v domácí odvetě pak 3:7 (3:0, 0:4, 0:3).

Kde našel trenér Radomyšle Radek Volf příčinu brzkého konce? „V obou zápasech jsme nezvládli druhé třetiny. Jako by vždy přišlo uspokojení z dobré první části," uvedl.

Úvodní utkání série začala Radomyšl výborně, v 8. minutě po gólech Kudrny a Mošovského vedla 2:0. Domácí ještě do přestávky snížili. Ale ve 31. minutě vrátil Mošovský hostům dvougólový náskok. Jenže ve 32. minutě po dvou slepených brankách bylo vyrovnáno. Ve 42. minutě Radomyšl poslal znovu do vedení Řehoř, ale v poslední desetiminutovce se třikrát prosadili domácí a otočili na konečných 6:4.

Shrnuto – hrál se vyrovnaný duel, který na svoji stranu strhlo Milevsko. „V první třetině jsme hráli chytře a i přes chyby jsme v dalším průběhu bojovali. Jenže v poslední části jsme hráli deset minut oslabení, tam se to asi muselo zlomit," popsal Volf.

V odvetě úvodní třetina bojovného utkání naznačovala spíše pokračování série. Hráči Radomyšle, posíleni o nejproduktivnějšího útočníka píseckého druholigového áčka Filipa Vlčka, byli pány na ledě a ujali se tříbrankového vedení po trefách Vlčka, Mošovského a Řehoře, a to v 17. a 18. minutě.

Z kabin však po pauze přišli Milevští jako vyměnění. Hrál se výborný hokej, který začal chutnat více hostům. Obrat na sebe nenechal dlouho čekat a po sedmibrankové smršti slaví milevští hokejisté postup do dalšího kola play off.

První třetina jednoznačná, ale potom sedm inkasovaných gólů. „Měli jsme i smůlu, Mošovský trefil břevno a několikrát puk poskakoval před čárou. Hlavně jsme ale od druhé třetiny nebruslili, jako by vše mělo přijít samo. Třetí třetina už byla lepší, kluci bojovali. Soupeř se však ve druhé části chytil, ke konci utkání trestal naše chyby," popsal kouč.

Na postup podle Radka Volfa mužstvo mělo. „Asi se projevilo to, že jsme rok 2016 špatně začali. No a i jsme ho špatně skončili." A jaké je celkové hodnocení sezony? Cílem bylo play off, což se povedlo. „Sezona se mi ze 60 procent nelíbila. Měli jsme na víc," uzavřel Radek Volf. Radomyšl coby farma Písku byla v sezoně staronovým účastníkem soutěže.

Sestavy Sokola Radomyšl

1. zápas: Kadlec – Mazanec, Ruda, Kudrna, R. Volf ml., Burkoň, Hřebíček – Mošovský, Stropnický, Gába – Vlk, Řehoř, Jungbauer – Duchoň, Koupal, Kurz.

2. zápas: Kadlec (35. Kafka) – Pěnička, Mazanec, Kudrna, R. Volf ml., Burkoň, Hřebíček – Mošovský, Stropnický, Gába – Vlk, Řehoř, Jungbauer – Vlček, Koupal, J. Volf.