Domácí celek už dávno ztratil naději na postup a navíc ho sužuje skutečně mimořádná marodka. Mimo hru jsou obránci Kutlák, Pýcha, Pavlin a Fillman, z útočníků chybí Endál a nově také Karabáček. Vzhledem k nedostatku beků zaskočil v defenzivě útočník Babka a poprvé si zahrál mistrovský zápas za áčko Motoru V. Doktor. Do branky se tentokrát postavil Strmeň.

Zatímco Jihočeši hrají již jen o čest, Kladno potřebovalo k definitivnímu postupu do extraligy vyhrát. A v 6. min. šlo také do vedení. Po přísném vyloučení Beránka zamířil v přesilovce přesně k tyči legendární Jaromír Jágr.

V 9. min. to byl znovu nejlepší hráč historie našeho hokeje, který nečekanou střelou zaskočil Strmeně – 0:2. Od ještě větší pohromy uchránil pak svůj tým právě českobudějovický gólman, jenž vychytal šanci Redlicha. Oslabený domácí tým toho v první třetině bohužel moc nepředvedl…

Ani po změně stran se obraz hry nijak výrazně nezměnil. Hostující Rytíři měli navrch a ve 25. min. také přidali třetí branku. Jágr završil hattrick, když usměrnil za Strmeňova záda Nashovu výzvu. Na ledě přistály dvě čepice.

Na druhé straně mohl dát svůj první gól v dresu Motoru Prospal junior, Cikánka však nepropálil. Přišlo to až v polovině zápasu. V přesilovce pět na tři odčaroval kouzlo kladenského gólmana báječnou střelou do horního růžku Doležal.

Motor se po vstřeleném gólu zvedl, ale měl také štěstí. To když Machač trefil tyč Strmeňovy klece. Domácí pak přece jen snížili na 2:3, když po povedené akci Bradleyho zakončoval mladík Beránek. Jenže souběžně se závěrečným klaksonem druhého dějství přidal nezastavitelný Jaromír Jágr už svůj čtvrtý gól.

Do závěrečné třetiny poslala domácí střídačka do branky Kváču. Vrátit svůj tým do zápasu mohl jeho spoluhráč Gilbert, dvakrát však v dobrých šancích selhal.

Tři minuty před koncem zkusila domácí střídačka power play, ale bez gólového efektu. Vydareného faul znamenal definitivní konec nadějí…

Branky a nahrávky: 30. Zd. Doležal, 38. Beránek (Zd. Doležal, Bradley) – 6. Jágr (Zikmund), 9. Jágr (Plekanec), 25. Jágr (Br. Nash, Plekanec), 40. Jágr (Zikmund, Br. Nash). Vyloučení: 2:3 (navíc dom. Beránek 10 min.), využití: 1:1. Rozhodčí: Lacina, Svoboda – Gebauer, Lederer. Diváci: 6421 (vyprodáno).

ČEZ Motor: Strmeň (41. Kváča) – M. Jandus, Vydarený, Kachyňa, Babka, V. Doktor, V. Prospal ml. – Zd. Doležal, Gilbert, M. Novák – P. Novák, Bradley, Šimánek – Heřman, R. Přikryl, Čermák – J. Doktor, Dančišin, Beránek. Trenéři V. Prospal st. a Totter.

Kladno: Cikánek – J. Říha, Zelingr, Br. Nash, Zajíc, Lakos, P. Hořava – Jágr, Plekanec, Zikmund – Redlich, Vampola, J. Strnad – Melka, Machač, Svedlund – Hajný, T. Kaut, Št. Bláha. Trenéři Lidický, Čermák a Kregl.

Hlasy trenérů - Václav Prospal st. (Motor): "Gratuluji Kladnu k postupu, uhrálo si ho zaslouženě. Jarda Jágr je mimořádný hokejista, jaký se u nás už nenarodí. Měl jsem tu možnost hrát s ním v jeho největší slávě a to byla jiná písnička. Smekám před ním, ale na druhou stranu je smutné, když takhle dominuje v sedmačtyřiceti letech. Oni s Tomášem Plekancem dokázali udělat ten rozdíl. Na ledě i v kabině."

David Čermák (Kladno): "Před sezonou jsme si dali nějaký cíl, který se nám dnes podařilo splnit. Jsme šťastni, že jsme potřebné vítězství dokázali uhrát. Jarda Jágr je skutečně vyjíměčný, mohl dát klidně šest gólů."