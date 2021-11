Kdy jste se dozvěděl, že půjdete v Mladé Boleslavi od začátku zápasu do branky?

Dozvěděl jsem se to ráno na srazu. Že někteří kluci onemocněli a bylo tak nutné udělat změny v sestavě.

Měl jste radost, že si konečně zase zachytáte extraligu, nebo vás spíše přepadla nervozita?

Samozřejmě je lepší vědět den dopředu, že půjdete do branky. Ale taková situace nastala, tak jsem se s tím musel poprat. Pocity byly různé. Měl jsem radost, že nastoupím, i když to bylo na úkor Hráška (první gólman Motoru Dominik Hrachovina – pozn. red.). Byl jsem ale na druhou stranu i nervózní. Přece jen to byl můj první letošní zápas za Budějovice v extralize. Těšil jsem se, ale nervozita tam také byla.

Chybělo vám hned osm hráčů ze základní sestavy. Přizpůsobili jste tomu trochu taktiku pro utkání?

To ani ne. Jeli jsme s tím, že všechno zůstane stejné. Jenom se trochu obměnily přesilovkové formace, protože vypadl Milan Gulaš. Je to rozdílový hráč, stejně jako třeba Jirka Novotný nebo Hrášek. Ale chtěli jsme ukázat, že máme sílu i bez nich. Tým se semkl a utkání se nám povedlo.

Jak moc vám pomohl rychlý gól Michala Vondrky hned v první minutě zápasu?

Určitě nám pomohl. U nás doma jsme od Boleslavi dostali šestku a soupeř navíc viděl, že jsme přijeli v hodně oslabeném složení. Trošku ho rychle inkasovaný gól zaskočil. Domácí byli s přibývajícím časem víc a víc nervózní, nám naopak neustále stoupalo sebevědomí.

Jediný gól jste inkasoval v oslabení z hole Kousala. Dala se jeho střela k tyči chytat?

Hlídal jsem si přední tyč a Honza Piskáček blokoval střelu. Trošku mi vzal úhel pohledu a jenom jsem viděl, jak mi puk proletěl do branky. Byla to škoda, možná bych to chytil. Kluci mi ale zase pomohli jindy. Asi to tak mělo být.

Připsal jste si osmadvacet zákroků, ale soupeř neměl moc šancí z kategorie vyložených. Souhlasíte?

Hned na začátku zápasu měla Boleslav velkou příležitost, ale povedlo se mi udělat dobrý zákrok, spadlo to ze mě a začal jsem si strašně věřit. Jinak kluci bojovali, spoustu střel zblokovali, takže mi to hodně ulehčili. Byl to z naší strany super týmový výkon.

Přišel v průběhu utkání nějaký kritický moment?

Boleslav se dostala dvakrát do přečíslení a bylo štěstí, že jsme z nich nedostali gól. Zápas by se možná vyvíjel jinak. Jinak jsme soupeře do ničeho moc nepouštěli.

Byl jste vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Pochválili vás i trenéři?

Trenér Modrý se na mě usmál a pochválil mě.

Nečekal jste, že vaše šance od začátku zápasu v extralize přijde dříve než po osmi měsících?

Musím přiznat, že čekal. Hrášek je u nás stanovený jako jednička. Věděl jsem o tom dopředu, šel jsem s tím do sezony, ale věřil jsem, že přece jen nějaký zápas dostanu. Hrášek zatím chytal všechno, i když se hrálo hodně zápasů a je to náročné fyzicky i psychicky. Je to však rozhodnutí trenérů, které akceptuji. Jsem rád, že mohu jezdit alespoň chytat do Kolína první ligu na střídavé starty. I když to bylo na úkor kolegy, tak jsem rád, že šance přišla a mohl jsem potvrdit, že do mužstva patřím.

Předtím ve středu vám to ale v Kolíně moc nesedlo, když jste byl v utkání s Přerovem střídán za nepříznivého stavu 0:7. Nerozhodil vás trochu tento zápas?

To ne, ale naštvaný jsem byl dost, že jsem dostal sedmičku.

Extraliga má teď reprezentační přestávku. Hodí se vám?

Volno určitě přijde vhod, protože máme hodně zraněných a nemocných kluků. Dáme se dohromady a po přestávce vyrazíme zase v plné palbě. Já možná pojedu v příštím týdnu chytat za Kolín proti Slavii.

Věříte, že přijde brzy další šance i v Motoru?

Doufám, že jsem si o ni svým výkonem v Boleslavi řekl. Přál bych si to, ale uvidíme, co se stane. Je to na rozhodnutí trenérů.