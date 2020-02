Vimperští znovu hýbali sestavou a zabudovali do ní nového hráče Tomáše Schmidta. „V této sezoně je to úplná katastrofa. Tolika zranění jsme snad nikdy neměli. Ještě jsme snad nehráli dvakrát za sebou ve stejné sestavě,“ posteskl si trenér Pavel Předota.

Na ledě Radomyšle Vimperští nezahráli tak špatně, jak by se mohlo podle výsledku zdát. „Vyhráli jsme sice zaslouženě, ale Vimperk nás hodně potrápil a zvláště ve druhé třetině jsme se museli hodně bránit. Ale podržel nás gólman,“ komentoval utkání trenér Radomyšle David Míka.

„Je to tak, výsledek neodpovídá dění na ledě. Do desáté minuty jsme třikrát inkasovali. Ale nebylo to z toho, že by nás soupeř nějak více přehrával. Herně to bylo vyrovnané a do konce druhé třetiny a možná i o něco déle jsme měli možná více šancí než domácí, ale před brankou jsme jaloví. Nejsme schopni šance proměňovat. Zápas zkrátka rozhodly rychlé branky v úvodu zápasu a naše jalovost v koncovce,“ shrnul utkání trenér Předota a doplnil: „Poprvé nastoupil Tomáš Schmidt a je vidět, že má potenciál. Odehrál slušné utkání."

V dalším kole hrají Vimperští doma s Veselím nad Lužnicí, které si již prakticky zajistilo účast v play off. „Je třeba naplno bodovat. Nyní překvapivě vyhrálo Milevsko ve Strakonicích a je před námi v tabulce. Pak nás čeká utkání v Hluboké nad Vltavou a nakonec doma derby se Strakonicemi,“ doplnil k dalšímu programu trenér Předota.