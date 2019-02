České Budějovice – Je to tady. Hokejisté ČEZ Motoru v úterý vstoupí na ledě Pardubic (18) do baráže o extraligu. Doma se Jihočeši představí poprvé v pátek v utkání proti Karlovým Varům (17.30).

Martin Štrba

V prolínací soutěži se utkají čtyřkolově dva nejhorší celky z nejvyšší soutěže Karlovy Vary a Pardubice se dvěma postupujícími ze semifinále play off WSM ligy, což je vedle Motoru ještě Jihlava. Hrát se bude po čtyři týdny v pravidelném rytmu úterý – pátek – neděle. Nejlepší dva týmy konečné tabulky si zajistí účast v příštím extraligovém ročníku.



Baráž si znovuzrozený Motor zahrál poprvé před dvěma roky. „Vstupovali jsme ale do ní jako víceméně zdecimovaný tým, který už šlapal vodu a měl řadu zraněných. Přesto jsme ještě v polovině soutěže pořád měli šanci na postup," připomněl v rozhovoru pro Deník předloňskou první barážovou zkušenost generální manažer klubu Stanislav Bednařík.



Českobudějovičtí hokejisté tehdy nasbírali devět bodů a skončili na nepostupové čtvrté příčce.



Letos jde do boje o extraligu úplně jiný tým. Silnější, víceméně zdravý, s početnějším kádrem. Zároveň plně respektující sílu soupeřů.



Hned ten první, kterým bude v úterý pardubické Dynamo, disponuje mimořádně silným kádrem. Je až s podivem, že právě perníkáři spadli do bojů o záchranu. „Záznamy všech extraligových zápasů jsou k dispozici na internetu, takže víme, s kým máme tu čest," usměje se asistent trenéra Stavjani Martin Štrba. „Máme k dispozici všechno, co jsme potřebovali. Videokouč Jarda Jágr nám vše potřebné nachystal. Informace máme, na zápas jsme se připravili," ujistí.



O tom, co se z videorozboru dozvěděli, však Štrba zrovna moc mluvit nechce. „Je to stejné jako u nás. Stejní hráči, mají stejnou výstroj, jsou stejně velcí a silní. Nic speciálního jsme nezjistili," očividně se nechce pouštět do většího rozboru pardubické hry. „Nic zvláštního bych v tom skutečně nehledal," dodá s úsměvem. „Připravili jsme se a až zápas ukáže, jestli jsme se připravili dobře."



Pardubice za sebou mají play out, ve kterém ale nehráli o nic, protože jejich účast v baráži už byla nezvratná. „Víme o tom. Zaměřili jsme se spíše na zápasy Pardubických v základní části. V play out nastupovala v jejich dresu skoro pokaždé jiná sestava. Myslím si, že šetřili síly, protože už bylo dávno rozhodnuto. Spíše se mužstvo připravovalo na baráž a hlavně se nikdo nechtěl zranit," míní Štrba.



V pardubické sestavě se to jen hemží velkými jmény. V brance se střídají Jaroslav Hübl s Martinem Růžičkou. V obraně je největší osobností Petr Čáslava, nad jehož startem se ale vznáší vzhledem k nedávnému otřesu mozku velký otazník. V defenzivě kromě něj tvrdí muziku Marek Trončinský, Petr Chaloupka či Američan Nicholas Schaus.



V útoku má Dynamo celou řadu velkých osobností. Tomáš Rolinek, Petr Sýkora, Petr Hubáček, Jan Starý, Slováci Ján Sýkora a Rastislav Špirko. To jsou jména, která budí respekt. „Co se týká skladby týmu, tak jsou na tom Pardubice z účastníků baráže jasně nejlépe. Jsou to skutečně jména, která hovoří za vše. Ale uvidíme, jak se s tím poperou. Hrát baráž je něco úplně jiného než bojovat v play off o titul," upozorňuje Štrba.



V baráži totiž pracují nervy mnohem více. „V Budějovicích jsem baráž zažil sám na vlastní kůži dvakrát. Jednou jsme sestoupili a jednou postoupili. A proto z vlastní praxe tvrdím, že je to strašně těžká soutěž."



První zápas hrají Jihočeši na ledě soupeře, což podle asistenta může být i drobná výhoda. „Možná je to pro nás lepší. V Pardubicích bude na domácí celek obrovský tlak. Ale velký rozdíl v tom nevidím. Pokud chceme postoupit, tak musíme sbírat body doma i venku," má jasno.



Pardubice jsou stejně jako České Budějovice hokejové město a návštěvy tam často trhají rekordy. „Tam, byli vždycky výborní fanoušci. Ale letos tam moc radosti nezažili a je otázka, jestli třeba také nezačnou na svůj tým pískat. Ale lidi tam byli vždycky skvělí. Perníčky na ledě jsou tradicí. Uvidíme, jak moc svému týmu pomohou," jen pokrčí rameny.



Ze svého týmu cítí velké odhodlání. „Pauza po posledním utkání play off se Slavií se nám hodila. Kluci si odpočinuli a vyčistili si hlavy. Teď nám to začne. Už se těšíme," uzavře.



