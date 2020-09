Vládní hygienická opatření pustila do Budvar arény jen něco málo přes polovinu kapacity hlediště, což byla věčná škoda, protože na takový zápas by bylo bezpochyby beznadějně vyprodáno. Atmosféra však byla výborná, při nástupu soupeře z východu Čech dle očekávání přivítal ohlušující pískot.

Domácí celek se musel vypořádávat s výrazným tréninkovým výpadkem a také doslova katastrofálním vstupem do zápasu. Už od osmé vteřiny (!) zápasu totiž prohrával, když si pro odražený kotouč dojel Hronek, našel Orsavu a ten jeho výzvu usměrnil do odkryté klece.

Po minutě a čtrnácti vteřinách se opřel do střely z první F. Pavlík a Čiliak v brance nestačil zareagovat. Na dovršení všeho zlého ve 4. min. domácím ulétl při vlastní přesilovce R. Pavlík a na jeho bekhendový blafák byl domácí gólman krátký – 0:3.

To byl pořádný průšvih. Takhle si Motor návrat do nejvyšší soutěže rozhodně nepředstavoval. Vděčné publikum ale nadále hnalo svůj tým dopředu. V 9. min. se také dočkalo premiérového extraligového gólu. V přesilovce se střelou od modré prosadil obránce Plášil.

Domácí celek se dostal do euforie, soupeře přitlačil, jenže v závěru úvodního dějství propadl v útočném pásmu a rychlé přečíslení dva na jednoho zakončil Lev mezi Čiliakovy betony. Hosté vedli znovu o tři góly a pro Jihočechy to byla další ledová sprcha.

Hned na úvod druhé třetiny vystihl domácí rozehrávku Kelly Klíma, jeho sólo ale naštěstí zlikvidoval Čiliak. Ve 25. min. to bylo už 1:5, když se v přesilovce zblízka prosadil Smoleňák. „Ať žije Motor,“ znělo přesto z tribun. Fanoušci stojí za svým klubem za všech okolností, což je cenné zjištění.

Po přísném vyloučení Christova přestáli domácí bez úhony pětiminutovou přesilovku soupeře, ale o osudu zápasu už bylo rozhodnuto.

Svěřenci trenéra Prospala se nevzdávali, poctivě makali, ale pohnout s ukazatelem skóre se jim už nepodařilo. Naopak Hradec se nikam nehnal a kontroloval zbytek zápasu. Vyhrál zaslouženě, pro Motor to bylo kruté setkání s realitou extraligy.

Branky a nahrávky: 10. Plášil (M. Novák) – 1. Orsava (Cingel, Nedomlel), 2. F. Pavlík (Orsava, Vl. Růžička ml.), 4. R. Pavlík (Koukal), 18. Lev (Perret, Hronek), 25. Smoleňák (Orsava, Vl. Růžička ml.). Vyloučení: 6:6 (navíc dom. R. Přikryl 10 min. a Christov 5 + do konce), využití: 1:2, v oslabení: 0:1. Rozhodčí: Jeřábek, Svoboda – Pešek, Malý. Diváci: 3710 (naplněna maximální povolená kapacita haly).

Motor: Čiliak – Slováček, Vydarený, Plášil, Pýcha, Pavel, Allen – Holec, Venkrbec, Christov – Zd. Doležal, R. Přikryl, M. Beránek – Voženílek, Prokeš, Jonák – Karabáček, Gilbert, M. Novák. Trenéři Prospal a Totter.

Hradec: Mazanec – Hronek, Nedomlel, Blain, Jank, F. Pavlík, Šalda, Pilař – Smoleňák, Cingel, Orsava – Kelly Klíma, Vl. Růžička ml., Sklenář – Lev, Kevin Klíma, Perret – Jergl, Koukal, R. Pavlík. Trenéři Vl. Růžička st., Branda a Kočí.

Hlasy trenérů - Václav Prospal (Motor): "Měli jsme katastrofální vstup do utkání, když jsme už ve čtvrté minutě prohrávali 0:3. Přestože jsme potom dali gól, tak se ukázal rozdíl v proměňování šancí ze strany naší a soupeře. Start do utkání se nám nepovedl a udal ráz dalšímu průběhu. Nemohu klukům vytknout, že by přestali pracovat, ale soupeř vyhrál zaslouženě. O tom, že bychom po třetím gólu střídali gólmana Čiliaka, jsme neuvažovali."

David Kočí (Hradec): "Vyšel nám vstup do zápasu, za to jsme byli rádi. Odehráli jsme zápas dobře a jsme rádi, že jsme zvítězili. Všichni hráči poctivě pracovali. Hráli jsme jednoduše a zbytečně jsme si hru nekomplikovali."