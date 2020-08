Malým florbalistům přiblížil kromě své bohaté hokejové kariéry také fungování nadace Saves help. Symbolicky také pokřtil zbrusu nový povrch v hale.

„Když vstoupil do haly, na stůl vyskládal medaile a na klec pověsil své dresy, přítomné děti v hale jen užasle koukaly,“ spokojeně se usmívá hlavní organizátor akce a trenér SK Meťák Ivan Janoušek.

Reprezentant České republiky a vítěz extraligy s Třincem se však nepřišel vytahovat. Malým florbalistům naopak kladl na srdce, aby byli poctiví, pracovití a skromní. „Když jsem chytal v Třinci, jezdil jsem na tréninky i zápasy na skládačce. Kluci v týmu si ze mě dělali srandu. Ale já byl spokojený. Moje priority jsou v tomhle ohledu úplně jinde. Tím největším, čeho mohu dosáhnout, je být dobrý táta pro mého syna,“ vysvětloval.

Během zhruba dvouhodinové besedy vzpomínal na své začátky ve Vimperku, na mládežnická léta v Motoru či na zlomovou sezonu v Třebíči, odkud odcházel do Třince, s nímž získal v roce 2018 ligový titul. „Toužil jsem tehdy po zahraničím angažmá. Jsem rád, že mi vyšly námluvy s Kunlunem. I když je to z pohledu Čechů možná trochu hokejová exotika, jsem tam moc spokojený. KHL je skvělá soutěž. A já mám tu čest být její součástí,“ chválil si své současné působiště.

Nechyběly ani vtipné historky. Jako například ta o srážce s drakem. „Kunlun má ve znaku draka, je to i náš maskot. Jednou se mi při reklamní přestávce stalo, že vyjel na led. Jenže mě přes tu svou velkou masku neviděl. Mířil si to přesně na mě. Už jsem nemohl uhnout, tak jsem se jen stihl zapřít. A on do mě narazil,“ smál se při vzpomínce na loňský ročník.

Beseda to byla opravdu vydařená. „Šimon během celého vyprávění dětem zdůrazňoval, jak důležitá je poctivost, tvrdá dřina a férové chování,“ ocenil Janoušek.

I proto Hrubec založil projekt Saves help, která sdružuje hokejové profesionální brankáře. Ti pak svými zákroky pomáhají lidem, kteří neměli v životě takové štěstí jako oni. „Za každý zákrok v utkání kluci zaplatí určitou částku, která jde na konto nadace. Následně si najdeme příběh člověka, který potřebuje pomoct. A pak mu například zakoupíme potřebný přístroj, nebo mu zaplatíme konkrétní léčebný pobyt,“ popisoval fungování nadace, která mu prý dala novou chuť do hokejového života.

Na závěr pak symbolicky pokřtil zbrusu nový povrch, který byl do haly na Meťáku instalovaný letos na začátku prázdnin a jehož pořízení spolufinancovaly i Jihočeský kraj a město České Budějovice. „Florbal mám rád, hrál jsem ho na škole. Je dobře, že se mu děti věnují. Dnešní doba je v trochu divná v tom, kolik času nejen děti tráví na mobilech či počítači. Sport je přitom mnohem zábavnější a zdraví prospěšnější aktivitou. Jsem zastáncem toho, aby se děti věnovaly co nejvíce sportům. Ten hlavní si pak mohou vybrat třeba ve dvanácti letech,“ zakončil zajímavé povídání.

Na úplný konec se pak děti s jihočeskou hokejovou hvězdou mohly vyfotografovat a sám Hrubec jim pak rozdal podepsané kartičky.