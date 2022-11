Velká jízda začíná prvním krokem, přijďte se přesvědčit na Týden hokeje. To je motto celorepublikové náborové akce Českého svazu ledního hokeje jejím ž ambasadorem je David Pastrňák.

Do akce se tradičně zapojil i hokejový oddíl HC Strakonice. Naposledy se zde tato akce konala v lednu tohoto roku a zaregistrováno bylo na dvě desítky dětí.

Týden hokeje je akce určená pro zájemce o tento sport ve věku od čtyř do osmi let a jde o unikátní první seznámení se s ledním hokejem. Pro aktéry je vždy připraven zábavný program na ledě i mimo něj. Akce odstartovala v roce 2017 a rychle se dotala do pravidelného kalendáře klubů napříč celou republikou.

Ve Strakonicích se akce konala v úterý již podesáté a znovu si cestu na stadion našlo plno malých hokejových našenců, kluků i holčiček.

O výborné atmosféře na této akci vypovídají fotografie Jana Škrleho.