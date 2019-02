Motor chce do extraligy a tomuto cíli podřizuje vše. Příchod jednoho z nejlepších střelců první WSM ligy z posledních dvou sezon je toho nejlepším důkazem.



Dvaadvacetiletý útočník v minulé sezoně zaznamenal v dresu Přerova ve WSM lize 27 gólů a především díky své střelecké potenci si vysloužil angažmá v extraligové Kometě Brno.



Tam se sice příliš neprosadil, ale góly střílet rozhodně nezapomněl. To dokazoval v Přerově, kam jezdil na střídavý start. V jednatřiceti prvoligových utkáních dal 15 gólů. Znamená to, že se trefil prakticky v každém druhém zápase.



Motor přivádí talentovaného hráče na přestup se smlouvou nejen do konce sezony, ale i na tu následující a s možností další opce.



V posledních zápasech má českobudějovický lídr WSM potíže s koncovkou. Angažování Vlastimila Dostálka by mělo do značné míry pomoci tento problém řešit. „Vnímáme ho jako pohotového střelce, který je stále ještě velice mladý a může se zlepšovat. Sledujeme ho delší dobu. Letos jsme o něj měli zájem na hostování už při naší zvýšené marodce. To sice nevyšlo, ale když se naskytla příležitost přivést ho nastálo, neváhali jsme," popisoval okolnosti přestupu generální manažer klubu Stanislav Bednařík. „Je to odolný a důrazný hokejista, který se hodí do našeho herního systému. Věříme, že se rychle zapracuje do týmu a bude se mu dařit stejně jako v mnoha zápasech Přerova proti nám," dodal s úsměvem Bednařík.



Aby mohl hráč nastoupit za prvoligový tým v baráži o extraligu, musí nastřádat ve WSM lize alespoň patnáct zápasů. Doba, aby to případná posila stihla, se rychle blíží. Příchod produktivního útočníka je důkazem, jak moc vážně letošní boje o extraligu Motor bere. První start v jeho barvách by si měl Dostálek připsat už v duelu proti Frýdku-Místku.



Příchodem mladého střelce však posilování týmu pro klíčovou fázi ještě s největší pravděpodobností nekončí. Pokud vše klapne, měl by se v nejbližších dnech v českobudějovickém dresu objevit ještě jeden velice zajímavý hráč.