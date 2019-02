České Budějovice – První dvě nová posily hlásí hokejový ČEZ Motor České Budějovice hned na úvod přestupů. Útočnou vozbu týmu pro příští sezonu posílí zkušený budějovický odchovanec Vladimír Škoda, který se vrací na jih Čech po dvou letech. A vůbec poprvé oblékne dres Motoru Lukáš Žálčík. Čtyřiadvacetiletý šumperský střelec, který přichází s vizitkou 22 gólů z uplynulé sezony první ligy.

Vladimír Škoda | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Po úspěšné sezoně vedení klubu v žádném případě neusnulo na vavřínech, naopak už několik měsíců intenzivně hledalo vhodné typy pro doplnění mužstva. „Potřebovali jsme spíše křídelní hráče a právě ty jsme nyní získali. Práva na Vláďu Škodu se díky vypořádání mládeže s Hradcem Králové vrátila nám, a tak jsme neváhali a tohohle zkušeného útočníka podepsali. Lukáše Žálčíka jsme sledovali už druhou sezonu, je to výborný střelec, myslíme si, že by měl velmi dobře zapadnout do naší koncepce," informuje generální manažer klubu Stanislav Bednařík.



Oba hráči podepsali smlouvu na dvě sezony a doplnili tak desítku už dříve zveřejněných útočníků, kterou má Motor momentálně pod smlouvami.



Vladimír Škoda je odchovancem Českých Budějovic, na přelomu století byl členem velmi úspěšné generace, která si připsala dva mistrovské tituly v dorostenecké kategorii. Uplynulou sezonu strávil v kazašské nejvyšší soutěži.



Lukáš Žálčík je odchovancem šumperského hokeje, tam ho ale velmi záhy objevili skauti pražské Sparty, kde si zahráli i extraligu.