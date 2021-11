Sobotní podvečer přnese očekávané derby ze Strakonicka. Ve VERTIV aréně přivítá domácí HC Strakonice hokejisty sousední Radomyšle. Postavení v tabulce pasuje do role mírného favorita domácí hokejisty. Ti jsou čtvrtí se ziskem osmnácti bodů, Radomyšl má o šest bodů méně a je šestá.

Oba celky ze Strakonicka v minulém kole naplno bodovaly. Strakoničtí si přivezli tak trochu povinné body z ledu posledních Božetic po výhře 6:1. Radomyšl spustila kanoádu proti Hluboké nad Vltavou a soupeře vyprovodila výsledkem 8:3. Fanoušci se tedy mohou těšit na ofrnzivní hokek a snad i s mnoha brankami. Duel začíná od 17 hodin.

Oba celky ze Strakonicka mají z předchozího programu Krajské ligy odoženo po jednom utkání. Tím patří k té šťastnější části soutěže, například Vimperk má i již odloženy zápasy čtyři. Hráčům Radomyšle chybí dohrát utkání právě se ziňovaným HC Vimperk. To se odehraje podle předběžného plánu 14. ledna. Strakonické čeká dohrávka v Českém Krumlově. Ta by se měla hrát nyní v neděli. Strakonické tak čeká o víkendu pořádný zápřah, navíc druhý Krumlov nastoupí do utkání odpočatý, jelikož jeho původní duel s Vimperkem je odložen.