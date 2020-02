Sokol Radomyšl – Vajgar J. Hradec 4:1 (1:0, 0:1, 3:0). 7. A. Novák, 44. M. Hřebíček (J. Řehoř, Jungbauer), 46. Vlk (Šimoník, P. Procházka), 58. Vlk (Jungbauer) – 32. J. Košťál (Popelka). Sestava Radomyšle: R. Kříž – P. Procházka, Jan Hřebíček, M. Hřebíček, Pěnička – Vlk, Slavík, Jungbauer, J. Řehoř, Šimoník, R. Volf ml., A. Novák, Strnad, Stauber. Trenéři Milan Tollinger a David Míka.

O víkendu je na programu poslední kolo základní části Krajské ligy. Jako první zasáhnou do boje již dnes od 14 hodin hráči Radomyšle. Hostí na domácím ledě Hlubokou nad Vltavou. Zisk alespoň bodu domácím zajistí minimálně třetí místo tabulky. Hosté však bojují o všechno, jen výhra je udrží v boji o nejlepší osmičku pro play off.

Strakoničtí zajíždějí k tradičnímu derby do Vimperka. Ten již nemůže do bojů o osmičku zasáhnout a bude se loučit s touto sezonou. Strakoničtí si chtějí udělat pohodu před boji v play off. V případě výhry ještě mohou myslet na šesté místo. To by pak mohlo znamenat pikantní čtvrtfinálový souboj Radomyšl – Strakonice. Nechme se tedy překvapit.

1. Lední Medvědi Pelhřimov 20 19 0 0 1 131:58 57

2. HC Slavoj Český Krumlov 20 14 0 2 4 115:59 44

3. TJ Sokol Radomyšl 21 12 3 1 5 105:69 43

4. TJ Jiskra Humpolec 21 12 1 2 6 88:72 40

5. OLH Spartak Soběslav 21 12 1 0 8 98:77 38

6. Loko Veselí nad Lužnicí 21 11 1 0 9 101:91 35

7. HC Strakonice 21 10 1 2 8 101:98 34

8. HC Milevsko 2010 21 8 0 1 12 82:99 25

9. Hluboká nad Vltavou 21 6 2 2 11 81:98 24

10. HC Vimperk 21 7 0 0 14 69:90 21

11. Vajgar Jindřichův Hradec 21 4 1 0 16 66:112 14

12. TJ Božetice 21 0 0 0 21 39:153 0