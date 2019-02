Benátky nad Jizerou – Dlouhých sedm let se pod Černou věží čekalo na vítěznou sérii v play off v seniorském hokeji. Naposledy se slavilo v povedené sezoně 2007 – 08, kdy po triumfálním vítězství v základní části extraligy českobudějovičtí hokejisté vyřadili ve čtvrtfinále Kladno 4:1 na zápasy. Poté ale přišlo velké semifinálové zklamání s Karlovými Vary.

Hokejisté Motoru slaví postup do semifinále. | Foto: Deník/ Pavel Kortus

Nyní na poslední úspěch ve vyřazovacích bojích navázal obrozený Motor a nic na radosti z postupu nemohl ubrat fakt, že ho docílil ve druhé nejvyšší soutěži. V třaskavé bitvě Jihočeši vyřadili 4:2 na zápasy Benátky nad Jizerou a v semifinále si zahrají proti Třebíči. První zápas je na pořadu v pondělí na jihu Čech.



Definitivně Motor završil svůj postup v neděli na ledě soupeře, kde dokázal dvakrát vyrovnat vedení domácích a poté dal dokonce ve vlastním oslabení Žovincem vítězný gól. „Jsme strašně spokojeni, že jsme to dokázali. Celou sezonu jsme na tom pracovali a jsme rádi, že jsme první kolo play off přešli," neskrýval obrovskou spokojenost trenér Motoru Petr Rosol.



Série se lámala ve čtvrtém duelu. Benátky v té době vedly 2:1 na zápasy a na domácím ledě i díky značnému množství přesilovek soupeře doslova válcovaly. Jenže bojovníci s velkým M na prsou tlak ustáli a pouhých osmnáct vteřin před koncem Kuchejda trefil vítězný gól, který znamenal v celkovém kontextu strašně moc. „Každý zápas byl důležitý, ale ten Kuchecův gól, to byl skutečně zlomový moment celé série," přikyvuje kouč Rosol.



Od tohoto momentu se jeho tým jednoznačně odpíchl, hned potom doma doslova sestřelil kousavého soka 7:0 a v neděli v šestém duelu už dotáhl sérii do vítězného konce. „Doma jsme hráli dobře a přejeli jsme je jako zamrzlý rybník. Benátky potom v šestém utkání na svém ledě zase zlobily. Hrály ten svůj nepříjemný agresivní hokej. Ze strany soupeře to byl velmi dobrý výkon, ale i s trochou štěstí jsme to zvládli," konstatoval trenér Rosol.



Českobudějovický lodivod hovořil o výkonu farmářského týmu extraligového Liberce s respektem. „Už před začátkem jsem říkal, že to bude hodně vyrovnaná série. Benátky velmi dobře znám, věděl jsem, co od nich můžeme očekávat, což se také potvrdilo," uznal kvality protivníka.



Základním stavebním kamenem pro postup Motoru byly výkony brankáře Bláhy. Přidali se ale i další. Žovinec se posunul do pozice lídra obrany týmu a své výkony vyšperkoval třemi góly. Mezi útočníky září kanonýr Nouza, který dal čtyři branky a přidal i čtyři asistence. A zapomenout samozřejmě nelze ani na fanoušky, kteří svému týmu vytvořili doma i venku skvělou kulisu. „Hráli jsme šestkrát doma," shodli se hráči.



Nyní dají trenéři mužstvu krátké volno a pak už zahájí přípravu na Třebíč.



Žádné přehnané zklamání ale nepanovalo ani v táboře poražených. Ani nebyl důvod. Benátky si udělaly radost už postupem z předkola přes silné Litoměřice a ve čtvrtfinále proti Motoru byly více než důstojným soupeřem. „Můj názor je, že jsme byli ve třech zápasech lepší. Ani v tom nedělním šestém jsme nebyli horší. Je to samozřejmě subjektivní pohled a každý ať si to přebere, jak chce. Řekl bych, že jsme byli důstojným soupeřem a myslím si, že jsme skutečně ve čtyřech zápasech byli lepší," konstatoval trenér Benátek Milan Černý.



Na postup to však středočeskému klubu nestačilo. „Motor svou kvalitu prokázal a vyhrál. Lehčeji dával góly. Pro mě byl výkon našeho týmu příjemným překvapením. Vyřadil Litoměřice a pak odehrál šest kvalitních zápasů s Budějovicemi. Prohráli jsme hladce pouze pátý zápas na ledě soupeře, kde se nám ale zcela rozpadla obrana. Půl zápasu jsme hráli na tři obránce a pak už bylo jedno, jestli prohrajeme 0:2 nebo 0:7. Důležité bylo, že jsme se z toho dokázali oklepat a v šestém utkání jsme podali dobrý výkon. Nezasloužili jsme si ho prohrát," stál si Černý za svým.



Stejně jako jeho kolega Rosol, i trenér Benátek Černý viděl jako klíčový pro vývoj celé série čtvrtý duel, ve kterém měl jeho tým navrch, přesto nakonec prohrál po gólu osmnáct vteřin před koncem. „V tom zápase jsme byli výrazně lepší, hráli jsme přesilovky, ale když jsme měli rozhodnout, tak jsme nerozhodli. Nakonec dal vítězný gól v přesilovce soupeř, když jsme na konci zápasu dohrávali s útočníkem v obraně, protože jsme už jiného beka neměli. Právě tento zápas jsme ale určitě vyhrát měli," posteskl si.



Celkově ale sérii hodnotil jako vydařenou. Také divácká kulisa byla více než důstojná. „To určitě, ale hlavně hrály Budějovice šestkrát před svým publikem. To není tím, že by v Benátkách nechodili lidi na hokej, ale je to dané počtem obyvatel ve městě. Tomu také odpovídá průměrná návštěva. Škoda, že se nám nepodařilo přesunout nějaký zápas do Liberce. Tam by asi přišlo víc lidí. Kulisa byla perfektní, ale starali se o ní fanoušci Budějovic," uznal.