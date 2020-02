Hrajete v posledních sezonách nejlepší hokej své kariéry?

Nevím, jestli nejlepší. Nechtěl bych hodnotit své výkony. Ale je fakt, že se cítím dobře a v Plzni jsem spokojený. Máme výbornou partu, která táhne za jeden provaz. Z toho pak nějaký jedinec vždycky vyskočí. Těší mě, že je klub spokojený s prací, kterou odvádím. Je hezké, že se to odráží i na individuálních statistikách, ale na světě jsou důležitější věci. Říkám pořád dokola, že ze sportovního hlediska by mě mnohem více lákalo zvednout na konci sezony nad hlavu pohár.To by mě potěšilo ze všeho nejvíce. Jsem rád, že moje práce nese takové ovoce.

Čím si přesto vysvětlujete, že jste se přece jen už spíše ke konci kariéry dostal do takové fazony?

Možná je to zkušenostmi. Sám nevím. Každý hokejista to má jinak. Snažím se na sobě pracovat celý rok. Zejména v létě. Mám už osm let individuální přípravu, což se mi osvědčilo. Vím, co potřebuji dělat, aby mé tělo vydrželo celou sezonu. Upravil jsem i jídelníček. Léty už prostě vím, jak se nachystat.

Sledujete statistiky, které máte letos skvělé, nebo vás zajímá jenom týmový úspěch?

Stoprocentně je u mě na prvním místě tým. Nějaké placky doma mám, ale lákalo by mě sáhnout si na pohár. Ten mi v mé pomyslné sbírce chybí. A žene mě to dopředu. Týmový úspěch je nejvíc, co můžete v hokeji dokázat. Vždyť v kabině žijete celý rok jako rodina. To je nejvíc.

Ale lákalo by vás překonat extraligový rekord třineckého Martina Růžičky, na který vám momentálně chybí už jen šestnáct bodů?

Abych pravdu řekl, tak půl sezony jsem to vůbec nevnímal. V hokeji to ani vnímat nejde, protože zápasy běží rychle za sebou a individuální statistiky jdou stranou. Mám zodpovědnost za tým i fanoušky. Jak se to ale o rekordu pořád omílalo a psalo, tak bych lhal, kdybych tvrdil, že o tom nevím. Ale tyhle věci už jsem se naučil vypouštět z hlavy, protože by to sráželo můj výkon. Snažím se na to nekoukat, ale lákalo by mě to. To přiznávám. Byl by to zápis do historických tabulek. Ale neupínám se k tomu. Důležitější pro mě je, z jakého místa půjdeme do play off.

V extralize se pozornost zaměřuje především ke kvartetu gigantů Třinec, Liberec, Kometa Brno a Sparta. Může pro vás být v play off výhoda, že tohle jsou favorité a od vás se zase až tolik čekat nebude?

Může být naše plus, že nepatříme mezi favority. Po celou sezonu se držíme v popředí tabulky. Každý tým si projde nějakou krizí. My jsme měli jen pár zápasů, které nám nevyšly. Do play off už bychom se měli dostat a naší výhodou by pro nás mohlo být, že naše mužstvo je delší dobu pohromadě. I mladší hráči už posbírali zkušenosti. Ale je to také hodně o štěstí, jak na tom budeme zdravotně. To se vždycky projeví. Gólman musí mít dobrou formu. Může se stát cokoliv. Dvakrát po sobě jsme byli v semifinále a finále by mě lákalo. Ale rozhodovat bude spousta aspektů.

Máte doma tři extraligové bronzové medaile. Je finále velké lákadlo?

Finále jsem si zahrál ve švédské lize, ale tehdy jsme prohráli 0:4 na zápasy, takže mi zlato uteklo. Pohár jsem nad hlavou ještě neměl. To je pro mě v hokeji gró, které mě žene dopředu.

V Plzni je vás celá pětice českobudějovických odchovanců. Je to jen shoda okolností?

Budu mluvit jen za sebe. Málokdo asi ví, že z Budějovic jsem před lety musel odejít, protože mi klub nechtěl prodloužit smlouvu. Nejbližší extraligová stanice byla Plzeň, která o mě projevila ohromný zájem. Osobně jsem jednal s Martinem Strakou a lákalo mě zahrát si s ním. Našel jsem skvěle fungující tým hladový po úspěchu. Jsem rád, že jsem tento krok udělal a také mi to otevřelo oči. Pro každého hráče je motivace, když odejde ze svého klubu. Pomohlo mi to otevřít dveře i do zahraničí. A když jsem se vracel, tak byla Plzeň jasná volba, protože mě koupila a jsem její hráč. To byla jasná věc. Za ostatní kluky nemohu mluvit, ale myslím, že to cítí stejně. Necelé dvě hodinky cesty do Budějovic nejsou problém i pro rodiny.

Držíte jako Jihočeši spolu?

To bych neřekl. Máme skvělou partu a nerozlišuje se, odkud kdo je. Ale je fakt, že se bavíme o Motoru, rozebíráme to a držíme palce, aby letos postoupil.

Jste v Plzni spokojen i po soukromé stránce?

Ano. V Plzni bydlíme, děti tady chodí do školy a nemáme žádný problém. Jsme tady hrozně spokojeni. Mám rád, hráče, kteří vydrží v jednom klubu delší dobu. Vypovídá to o jejich nejen herní, ale i osobní stránce. Rád bych se mezi ně také zařadil.

Už také řešíte, co bude po skončení sezony?

Smlouvu mám ještě na dva roky. Loni jsme se s klubem domluvili a podepsali nový tříletý kontrakt. Bylo to rychlé jednání. Nechci nikam odcházet, i když jsem měl nějaké nabídky i ze zahraničí. Nerad plánuji, ale umím si představit, že bych v Plzni ukončil kariéru. Klub se o mě perfektně stará a jsem tady spokojený. To je pro mě strašně důležitý faktor, abych byl spokojený.

V jednom z rozhovorů jste se vyjádřil, že budete hrát už buď jenom v Plzni, nebo doma v Českých Budějovicích. Varianta B už tedy nepřipadá v úvahu?

Takhle bych to říct nechtěl. Když jsem naposledy odcházel do Švédska, tak byla možnost zahrát si za Motor v září pár zápasů, i když to nakonec nevyšlo. V extralize to ale nebylo téma. Jsem hráč Plzně a jiná alternativa nepřicházela v úvahu. Cítím se tam dobře, mám dlouhodobou smlouvu a svým závazkům dostojím. Ale v budoucnu se může stát cokoliv a třeba se ještě v budějovickém dresu někdy ukážu. Teď nemá cenu to řešit, není to na pořadu dne.

Byl jste takovým nejmenovaným mluvčím hráčů, kteří se postavili proti uzavření extraligy. Potěšilo vás, jak jste byli jednotní?

Potěšilo mě to moc. Měl jsem trošku obavy, jestli se to povede, protože v historii extraligy se hráči nikdy takhle nespojili. Během týdne se ale daly dohromady všechny extraligové kabiny. Měli jsme potřebu vystoupit ven a reagovat, i když se jednalo jen o nepotvrzené informace. Aby majitelé klubů viděli, jak to vidíme i my hráči. Bylo dobře, že jsme to udělali. Mělo to velký ohlas. U lidí i majitelů klubů.

Loni jste si zahrál poprvé v kariéře na mistrovství světa v Bratislavě, i když vás trenér Říha povolal až z dovolené a dorazil jste později. Bylo to splnění jednoho z vašich hokejových snů?

Po všech těch peripetiích už jsem to zabalil a nevěřil, že bych si na mistrovství zahrál. Nakonec jsem se objevil v Bratislavě. Bylo to nečekané a obrovsky těžké, protože jsem předtím nebyl měsíc na ledě. Trenérovi jsem říkal, že mohu mít problém po fyzické stránce, ale on to akceptoval. Šel jsem do toho i s tím rizikem, že mohu hazardovat se svým jménem. Ale nelituji toho a ohromně jsem si to užil. Bylo to pro mě zadostiučinění po všech těch pokusech, kdy jsem se na velkou akci nikdy nedostal. Výkony z mé strany nebyly optimální, to je třeba si na rovinu říct. Ale šel bych do toho znovu.

Reprezentačnímu trenérovi Říhovi jste se omluvil na blížící se Švédské hry. Nejste na sto procent fit?

Tělo toho dostává v sezoně dost a často se hraje i přes zranění pod prášky. Hlavní cíl je pro mě teď extraligové play off a každý den volna mi pomůže. Tomu podřizuji vše.

Lákala by vás účast na květnovém mistrovství světa ve Švýcarsku, nebo byste raději odpočíval?

Ve Švýcarsku je krásné zázemí a bude to určitě tahák pro diváky. Teď ale nemá smysl to komentovat. Ještě je brzy. Uvidí se, co bude na konci sezony.

Sledujete výkony českobudějovického Motoru v Chance lize?

Jasně. Koukám pořád.

Co říkáte výkonům mužstva, které doslova válcuje druhou nejvyšší soutěž?

Jsem z toho nadšený. Na mužstvu je jasně vidět rukopis Venci Prospala. Všichni plně akceptují, že je to tvrdý trenér. To bude v play off velká výhoda. Tam pojedou jako pily. Poslední zápas s Chomutovem dokázali otočit v poslední třetině. V rozhodujících fázích sezony to budou klíčové věci. Jakou má tým vnitřní sílu, že umí zatáhnout a obracet zápasy. Už sena ně těším za rok v extralize (úsměv).

Jste s někým ze současných hráčů Motoru v kontaktu?

Píšeme si s Jirkou Šimánkem. Nedávno překonal klubový rekord v počtu odehraných zápasů. Strašně mu to přeji a zaslouží si to. Je to nádherné číslo. Jsem za něj hrozně rád. Není jednoduché odehrát v jednom klubu takovou porci zápasů. A stále si vede výborně. Podle mého bude v play off takovým žolíkem, který může dávat klíčové góly.

Postoupí podle vás letos Motor do extraligy?

Pro mě je to stoprocentní favorit. Sezonu mají kluci skvěle rozehranou a soupeři z nich mají obrovský respekt. Mají sílu, dokáží otáčet zápasy. Věřím, že to letos konečně vyjde a v příští sezoně přijedeme do Budějovic na extraligu.