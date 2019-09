Sokol Radomyšl – HC Strakonice 5:8 (1:1, 1:4, 3:3). 10. Vlk (Stauber), 24. Stauber (Fríd, M. Hřebíček), 43. P. Procházka (Pěnička), 53. Šimoník, 57. F. Procházka (Slavík, Šimoník) – 20. Jar. Hřebíček (D. Kovář), 22. Křenek (Ruda, D. Kovář), 22. T. Růžička (Ruda), 27. Topinka (M. Müller), 33. Ruda (D. Kovář, P. Šebesta), 46. P. Šebesta, 49. Ruda, 60. T. Růžička. Sestavy – Radomyšl: Žilinčík – Pěnička, P. Procházka, M. Hřebíček, Kulvejt, F. Procházka, M. Škoda, Hejda – Slavík, J. Řehoř, Jungbauer, Šimoník, O. Gába, Fr. Bárta, Vlk, P. Březina, Stauber, Fríd. Strakonice: Myslivec – D. Kovář, Jar. Hřebíček, Škoda, M. Hrubý, Topinka, L. Hrubý, od 41. Vaněček – Křenek, T. Růžička, Ruda, Švec, Dlouhý, Šebesta, Jiřinec, Mikeš, Müller.

„První třetinu jsme odehráli slušně, šli do vedení, ale soupeř v závěru vyrovnal. Ač jsme si něco řekli ke zbytečným faulům a z toho pramenícím vyloučením, nevyvarovali jsme se jich a ve druhé třetině hráli třikrát tři proti pěti. Z toho jsme inkasovali dvě branky. Celkem jsme v prostřední třetině hráli čtrnáct minut v oslabení a prakticky se nedostali do hry. Třetí třetinu jsme chtěli odehrát s otevřeným hledím, soupeř postupně začal odpadat, ale jeho náskok již byl příliš velký, aby se s tím dalo ještě něco udělat. O výsledku rozhodla druhá třetina, kde jsme udělali moc faulů, které vůbec nic neřešily,“ komentoval utkání domácí trenér David Míka.

„Na začátku utkání jsme se dostali do tlaku, ale po zbytečné chybě inkasovali branku. V závěru prvního dějství se nám podařilo srovnat. Ve druhé části jsme měli výhodu dvojnásobných přesilovek a podařilo se nám brankově odskočit. Platilo to, co jsme si před zápasem řekli. První dvě třetiny jsme zahráli velmi dobře. Postupem času začal soupeř přitvrzovat hru, sudí to pustili na obě strany, takže to bylo chvilkami drama. Nasbírali jsme hodně zbytečných osobních trestů. Ve třetí třetině jsme odskočili až na 7:3 pro nás, soupeř snížil na dvě branky a v posledních dvou minutách nás hodně tlačil. Nám se však podařilo vstřelit do prázdné brány osou branku a bylo definitivně rozhodnuto,“ doplnil k utkání strakonický trenér Martin Všetečka.