Strakoničtí hrají již v pátek od 19 hodin ve Vimperku. Jedná se o dohrávku 20. kola a jelikož jde o velké derby, odehrají se souboje nejen na ledě, ale i v hledišti. Na ledě ty chlapské hokejové, v hledišti mezi fanoušky a především bubeníky obou táborů. Strakoničtí jsou aktuálně pátí se ztrátou bodu na čtvrtou Soběslav. Do play off by však šli raději z místa čtvrtého, které znamená případnou výhodu domácího ledu pro rozhodující čtvrtfinálový duel. Velkou motivaci však mají i Vimperští. Ti potřebují všechny tři body, aby měli ještě teoretickou šanci na play off. První vzájemný duel vyhráli Strakoničtí 4:1.

V řádném víkendovém 21. kole se představí jen Radomyšl. Strakoničtí mají totiž duel s Božeticemi předehraný (6:1). Sokol Radomyšl čeká těžký duel na ledě druhého Milevska. To má formu jako hrom a chce odrazit tlak třetí Hluboké. Radomyšl však potřebuje každý bodík pro boj o play off. Před sobotním zápasem sice již bude znát páteční výsledek Vimperka, ale každý bod dává větší jistotu. A jelikož se v Milevsku hraje v sobotu, tentokrát nemůže Radomyšl využít nikoho z pendlů z IHC Písek.

Aktuální tabulka:

1. HC Samson Č. Budějovice 18 14 0 0 4 106:50 42

2. HC Milevsko 1934 18 11 3 0 4 82:47 39

3. TJ Hluboká nad Vltavou 17 9 4 2 2 86:47 37

4. Spartak Soběslav 18 9 1 2 6 76:66 31

5. HC Strakonice 18 10 0 0 8 82:79 30

6. Loko Veselí nad Lužnicí 18 9 0 1 8 98:85 28

7. Slavoj Český Krumlov 18 8 1 1 8 106:69 27

8. Sokol Radomyšl 18 6 3 1 8 81:82 25

9. HC Vimperk 17 5 1 2 9 53:74 19

10. HC Střelci J. Hradec 19 3 0 5 11 60:114 14

11. Božetice 19 1 1 0 17 60:177 5