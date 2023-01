Strakoničtí hokejisté mají sehráno o utkání více než soupeři (o dva více než Hluboká) a bojují o čtvrté místo pro play off. To by zaručovalo výhodu domácího ledu v případném rozhodujícím čtvrtfinálovém utkání. Strakoničtí nyní o víkendu hostí v sobotu od 18.15 hodin předposlední Střelce J. Hradec. Pokud potvrdí roli favorita, konečné čtvrté místo bude ještě bíže. Strakoničtí v minulém kole zvládli důležitý duel v Soběslavi a vyhráli 4:2. Střelci pak doma podlehli v prodloužení 2:3 výbornému Milevsku.