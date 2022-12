Branky: 11. Bahula (Robin Rákosník) – 12. Křenek (Papež, Babor), 19. Mikeš (Hrubý, Januška), 21. Šťastný (Januška, Hrubý), 36. Januška (Šebesta, Hrubý), 40. Januška (Kovář, Hrubý). Vyloučení: 7:5. Využití přesilovek: 0:1.

Sestava Strakonic: Myslivec – Kovář, Hrubý, Vaněček, Tintěra, Zralý, Papež – Januška, Mikeš, Šebesta, Andrle, Šťastný, Cibuzar, Babor, Křenek, A. Řehoř. Trenéři Kamil Šťastný a Luboš Krupka.

Strakoničtí vyplenili led nebezpečné Hluboké. Ta má odehráno méně zápasů a její poslední zápasy mohly vzbuzovat obavy. Domácí šli sice do vedení, ale Strakoničtí vzápětí vyrovnali a v dalším průběhu hry potvrzovali současnou formu. Po zásluze si odvezli všechny tři body. Za zmínku stojí čtyři asistence strakonického beka Hrubého. "Předvedli jsme zodpovědný, jednoduchý a účelný výkon. Dobře jsme bruslili a hráli to, co v daných podmínkách šlo. Nemohli jsme spoléhat na nějakou větší kombinaci, ale přizpůsobili jsme se situaci a s výborným gólmanem v zádech uhráli zasloužené tři body. S výkonem jsem spokojený," hodnotil pro klubový server výkon týmu trenér Kamil Šťastný.

V tabulce se Strakoničtí posunuli již na druhé místo a nyní je v sobotu čeká důležitů duel s ambiciozním Milevskem.

Sokol Radomyšl - TJ Božetice 8:3 (2:1, 3:1, 3:1)

Branky: 5. Brož (Krůček, Polák), 18. Hřebíček (Stauber, Řehoř), 23. Sýbek (Suda, Jungbauer), 30. O. Gába (Sýbek), 31. Rod (Krůček), 47. Kurfürst (Krůček, Brož), 54. Suda (O. Gába), 58. Hovora (Jungbauer, Sýbek) – 19. Urbanec (Tkáčik, Straka), 22. Blažek (Šťastný), 51. Urbanec (Jíška, Buriánek). Vyloučení: 3:5. Využití: 3:0.

Sestava Radomyšle: Polgorodnik – Suda, Stauber, Hřebíček, Kurfürst, Burkoň, Polák – Hovora, O. Gába, Sýbek, Řehoř, Jungbauer, Novák, Krůček, Rod, Brož. Trenér Emil Švec st.

Radomyšl splnila roli favorita a má potřebné tři body. Domácí začali rychlou brankou a i když soupeř na začátku druhé třetiny srovnal na 2:2, nedopustili žádné překvapení. Postupem času získávali hráči Radomyšle na převaze, kterou nakonec přetavili ve vysokou výhru.

V tabulce zůstává Radomyšl na sedmém místě, ale dotáhla se na silný střed tabulky. V dalším kole má Sokol volno a bude netrpělivě přihlížet, zda se na něj nezačnou dotahovat celky Českého Krumlova a Vimperka.

Aktuální tabulka:

1. HC Samson Č. Budějovice 13 11 0 0 2 73:30 33

2. HC Strakonice 15 9 0 0 6 72:66 27

3. Spartak Soběslav 14 8 0 2 4 57:52 26

4. HC Milevsko 1934 13 7 2 0 4 57:38 25

5. TJ Hluboká n. Vlt. 11 5 4 0 2 50:31 23

6. Loko Veselí n. Luž. 14 7 0 1 6 79:64 22

7. Sokol Radomyšl 14 6 1 1 6 65:65 21

8. Slavoj Český Krumlov 13 5 0 0 8 64:52 15

9. HC Vimperk 13 4 1 1 7 42:55 15

10. HC Střelci J. Hradec 14 2 0 4 8 40:76 10

11. Božetice 14 1 1 0 12 48:118 5