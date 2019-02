České Budějovice – Poprvé v sezoně se hokejistům ČEZ Motoru stalo, že prohráli dvě utkání za sebou. Přesto stráví týdenní reprezentační přestávku na čele tabulky první Chance ligy se čtyřbodovým náskokem na druhou Jihlavu. Další zápas odehrají v pondělí doma s Kadaní (17.30).

Znovu se ukázalo, že zatímco doma Jihočeši vládnou pevnou rukou (z deseti zápasů vytěžili devět tříbodových vítězství a prohráli pouze s Litoměřicemi po nájezdech), venku už zdaleka tak suverénní nejsou. Potvrdil to i sobotní duel v Prostějově, kde Motor prohrál 3:5.



Před zápasem upozorňovali trenéři na nebezpečné přesilovky soupeře a nutnost hrát čistě. Na ledě však bylo všechno jinak. Poměr vyloučených 4:9 měl na konečný výsledek poměrně zásadní vliv. „Špatně jsme do utkání vstoupili. Jak již bylo řečeno, věděli jsme, že Prostějov má dobré přesilovky a buly. Přitom v desáté minutě máme tři vyloučené a na vhazování bilanci 2:8. To svědčí o tom, že jsme nebyli plně koncentrováni a nerespektovali jsme sílu soupeře. Takhle jsme ho posadili na koně,“ posteskne si asistent trenéra Prospala Aleš Totter.



Mužstvo se od začátku nedrželo pokynů trenérů. „Nedělali jsme malé věci, které jsme dělat měli. A byli jsme nedisciplinovaní,“ zlobí se. „Od toho se odvíjel celý zápas. Vždycky, když jsme dostali možnost vyrovnat a vrátit se do zápasu, tak přišlo buď vyloučení, nebo naše chyba. Nedostali jsme soupeře z jeho komfortní zóny, do které jsme ho přitom posunuli my sami a také domácí diváci,“ všiml si.



Co je platné, že hosté opět soupeře jako skoro pokaždé poměrně jasně přestříleli (43:30). „Problém je, že to nedokážeme vyjádřit gólově. Pereme se s tím dlouhodobě. Nevyužijeme šance, což nastartuje soupeře. Pohoda se pak přenesla na jeho hokejky a my jsme v sobě nenašli sílu a kvalitu, abychom to změnili. I když jsme k tomu měli blízko. Pokaždé ale z naší strany přišel nějaký špatný moment. Vyloučení, neproměněná šance, ztráta puku. Kvůli tomu nám soupeř odskočil a udržoval si náskok. V závěru jsme měli dvě tutovky, kdy jsme šli sami na branku a potom dva na jednoho. Bohužel jsme to neproměnili. Ten den jsme si to prostě nezasloužili,“ uzná.



Motor má problém dávat góly. To se táhne prakticky už od začátku sezony. „Nemáme střelce,“ smutně Totter přikývne. „Hodně produktivní je první lajna, ale musí se zapojit i ty ostatní. Občas někdo zazáří a je produktivní, ale chybí nám v tom stabilita. Postrádáme zabijácký instinkt, což možná souvisí i se sebedůvěrou. Někteří hráči se potřebují vyhrát a ti starší možná zase nikdy v minulosti nebyli v této roli, že by měli tvořit a produkovat góly,“ přemítá.



Případný závěrečný tlak hostí výrazně překazilo dost sporné vyloučení obránce Pýchy dvě minuty před koncem. „Nějaká vyloučení byla sporná, což samozřejmě přináší na střídačku emoce. Nějaké tresty přísné byly, ale musíme si zvykat, že rozhodčí takto pískat budou. Zvlášť na Moravě a v play off. Nemůžeme mít za zápas devět vyloučených. Je třeba hrát disciplinovaně a o rozhodčích si můžeme myslet, co chceme,“ apeluje na větší disciplínu svých hráčů.



První Chance liga má nyní týdenní reprezentační přestávku. Mužstvo však rozhodně nebude zahálet. Od pondělka do středy bude poctivě trénovat. „Tři dny budeme trénovat se zaměřením na kondiční a herní cvičení. Pokaždé tam bude dán větší důraz právě na kondiční složku. Čtvrtek a pátek bude volno. V sobotu a v neděli už budeme mít klasické předzápasové tréninky. V pondělí nás čeká Kadaň a po dvou porážkách nečekám od našeho týmu nic jiného než výhru za tři body. Chceme divákům zase vrátit radost. Věřím, že opět dorazí v hojném počtu, přestože jsme teď dvakrát prohráli. Dlouho jsme doma nehráli, takže návštěva snad bude znovu početná,“ přeje si.



Tréninky v tomto týdnu vede právě Totter. Hlavní trenér Václav Prospal musel plánované odcestovat do Ameriky. „Vynechá tento přípravný blok, ale v sobotu už bude na tréninku,“ informuje Aleš Totter.