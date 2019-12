HC Strakonice – HC Vimperk 3:6 (1:1, 1:3, 1:2). 2. Samohejl (D. Kovář, Ruda), 40. P. Řehoř (Jiřinec), 49. Jiřinec (Mikeš) – 7. O. Předota (Jan Lang), 31. M. Novotný (R. Sitter), 33. J. Sitter, 40. Bojer (R. Suchánek ml.), 48. Bojer TS, 51. Bojer. Sestava Vimperka: Podskalský – Kačmár, J. Předota, L. Turek, Janásek, O. Předota, Jan Lang – Bojer, R. Suchánek ml., J. Sitter, R. Sitter, J. Trummer st., M. Novotný, Paukner, Jiří Lang, Hozman. Trenéři Milan Stárek a Pavel Předota.

„Utkání ve Strakonicích potvrdilo, že se nám hraje lépe proti týmům, které vyznávají aktivní hokej. Když musíme dobývat branku soupeře, je to pak problém,“ začal hodnocení výhry ve Strakonicích vimperský trenér Pavel Předota a dodal: „Potvrdilo se také, že je pro nás klíčovým hráčem Honza Bojer. Na tuto soutěž je nadprůměrný hráč a každá jeho absence v utkání je pak znát.“

Ve Strakonicích však nezačali Vimperští šťastně a hned v úvodu utkání jim dal branku vimperský odchovanec Samohejl. „Než jsme se rozkoukali, Samohejl to tam trefil. Ale první třetina byla herně vyrovnaná. Nám se pak podařilo ve druhé části dát od třicáté minuty tři branky. Soupeř sice ještě v závěru třetiny snížil, ale ve třetím dějství jsme si již taktickou hrou body pohlídali. Tentokrát musím pochválit celý tým, kluci to odmakali. Ale příště si musíme dát pozor na to, abychom po našich brankách rychle neinkasovali. Jak jsme se soupeři vzdálili na tři góly, obratem skóroval,“ doplnil k utkání samotnému Pavel Předota.

Nyní se Krajská liga přehoupne do druhé poloviny základní části a Vimperští jedou znovu ven, tentokrát do Jindřichova Hradce. „Vajgar je sice pod námi, ale o to více bude chtít body, aby se dostal ještě do hry o osmičku. Čekají nás v úvodu odvet tři těžké zápasy, když po Hradci doma hostíme vedoucí Pelhřimov a jedeme na druhý Krumlov. Ale na druhé straně vývoj soutěže a výsledky zápasů ukazují, že se dá hrát s každým,“ hledí k dalšímu programu vimperský trenér.