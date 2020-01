Slavoj Český Krumlov – HC Strakonice 7:4 (2:1, 5:2, 0:1). 12. Vondřich (D. Svoboda), 19. M. Lukeš (Klíma, F. Čížek), 27. Michalec (Hakl), 28. D. Svoboda (Vondřich), 31. Berný (Ungr), 31. Hakl (Michalec, M. Lukeš), 32. J. Krcho (J. Kadlec, Vondřich) – 19. M. Müller (Myslivec, P. Šebesta), 34. M. Müller (J. Šuhaj, P. Řehoř), 57. P. Šebesta (Mikeš, M. Hrubý). Sestava Strakonic: Myslivec – Mikeš, Topinka, P. Řehoř, M. Hrubý, D. Škoda, Samohejl – L. Bednařík (23. Menšík), T. Růžička, Ruda, M. Müller, J. Šuhaj, P. Šebesta, J. Švec, Křenek, Jiřinec. Trenéři Martin Všetečka a Luboš Krupka.

„Odehráli jsme s Krumlovem vyrovnanější utkání než doma, ale trápili se v koncovce. Ve druhé třetině jsme za stavu 2:1 pro soupeře jeli tři na jednoho, nesehráli to dobře a naopak inkasovali my. Přišla pětiminutovka, ve které jsme dostali pět branek. Pak jsme měli opět šance, ale znovu bez zakončení,“ komentoval utkání strakonický trenér Martin Všetečka a doplnil: „K zápasu jsme nastoupili jen se třemi klasickými beky, když někteří hráči dali přednost svým jiným aktivitám. Ale útočníci, kteří na obraně zaskočili, to zvládli docela dobře.“

1. HC Pelhřimov 18 17 0 0 1 117:55 51

2. HC Slavoj Český Krumlov 18 12 0 2 4 97:52 38

3. TJ Jiskra Humpolec 18 12 0 2 4 80:51 38

4. TJ Sokol Radomyšl 17 10 3 0 4 91:59 36

5. HC Strakonice 18 9 1 2 6 85:79 31

6. OLH Spartak Soběslav 18 9 1 0 8 80:68 29

7. Loko Veselí nad Lužnicí 18 8 1 0 9 82:83 26

8. HC Vimperk 18 7 0 0 11 59:68 21

9. HC Milevsko 2010 18 6 0 1 11 66:90 19

10. Hluboká nad Vltavou 18 4 2 2 10 65:87 18

11. HC Vajgar J. Hradec 17 4 1 0 12 55:86 14

12. TJ Božetice 18 0 0 0 18 33:132 0