HC Strakonice – HC Vimperk 3:6 (1:1, 1:3, 1:2). Góly a nahrávky: 2. Samohejl (D. Kovář, Ruda), 40. P. Řehoř (Jiřinec), 49. Jiřinec (Mikeš) – 7. O. Předota (Jan Lang), 31. M. Novotný (R. Sitter), 33. J. Sitter, 40. Bojer (R. Suchánek ml.), 48. Bojer TS, 51. Bojer. Sestava Strakonic: Vastl – L. Hrubý, Jar. Hřebíček, M. Hrubý, D. Kovář, Kopenec, D. Škoda – P. Řehoř, Jiřinec, Mikeš, Ruda, J. Šuhaj, Samohejl, J. Švec, Křenek, P. Šebesta. Trenéři Martin Všetečka a Luboš Krupka.

Utkání mezi Strakonicemi a Vimperkem tentokrát nebylo jen přímo o zápase mužů. „Ocenili jsme vimperského trenéra mládeže Davida Vinše, který vyhrál celostátní anketu amatérských trenérů Díky, trenére. David u nás dva roky hrál a patřil k tahounům mužstva. Dostal i soudek strakonického piva. Zahráli si i malí hokejisté Strakonic a Vimperka,“ uvedl k doprovodnému programu utkání strakonický trenér Martin Všetečka.

Se zápasem samotným však již tolik spokojený nebyl. „Přitom jsme začali dobře a brzy dali vedoucí branku. Pak jsme však úplně přestali hrát. Udělali jsme dvě hrubice na modré čáře a Vimperk nám odskočil. Když jsme za stavu 2:4 soupeře mačkali a prakticky ho nepustili osm minut do naší třetin, tak Vimperk vyhodil puk, dva hráči se o něj přetahovali a sudí překvapivě nařídil trestné střílení. To soupeř proměnil. Nicméně my obratem dali třetí branku. Nebýt nesmyslného trestného střílení, bylo to o gól a všechno ještě bylo otevřené. Pak jsme šli dvakrát do třech a bylo po zápase,“ komentoval utkání strakonický trenér Martin Všetečka a doplnil: „Bylo to derby, hraje se tvrději, sem tam se to osekává. Ale není možné, aby se vylučovalo jen na jedné straně, když hráč zařve. Co je platné, když nám pak sudí po zápase řekne, že to asi trestné střílení být nemělo, že to byl normální souboj. Zkrátka úroveň některých sudích v kraji je dlouhodobě špatná a nemají v této soutěži co dělat.“

Nyní čeká Strakonické těžký dvojboj. V pátek jedou k odloženému utkání do Pelhřimova, kde je čeká lídr tabulky. „O víkendu nás pak ještě čeká v prvním zápase odvetné části derby s Radomyšlí,“ doplnil Martin Všetečka.