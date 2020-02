Dvacáté kolo Krajské ligy ledních hokejistů vyšle oba celky ze Strakonicka na ledy svých soupeřů. Radomyšl zamíří na horký led do Humpolce, Strakoničtí zabojují o body v Soběslavi.

Hokejisté Strakonic zamíří do Soběslavi. | Foto: Jan Škrle

Radomyšl nastoupí k utkání v Humpolci již v sobotu od 17 hodin. Pohled do tabulky jasně hovoří o tom, že se bojuje o rozřazení do play off v první čtyřce. Radomyšl má na Humpolec náskok jednoho bodu a k dobru utkání s Jindřichovým Hradcem. Pokud přiveze alespoň bod, třetí místo po základní části je více než reálné. „Do Humpolce se těšíme. Je to tým, který chce hrát aktivní hokej, což nám vyhovuje. Míváme problémy se soupeři, kteří zalezou, hru především boří a čekají na brejky. V Humpolci by to mohl být pohledný a otevřený zápas,“ věří v kvalitu zápasu trenér Radomyšle David Míka.