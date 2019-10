Krajská liga ledních hokejistů pokračuje o víkendu svým šestým kolem.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

V tom předchozím Strakoničtí doma padli v prodloužení s J. Hradcem, Radomyšl má utkání s Milevskem odloženo a mělo by se hrát 1. listopadu. V šestém kole mají svůj zápas v Pelhřimově odložen Strakoničtí, kteří mají v týmu velkou marodku, a hrát by se mělo po dohodě klubů 6. prosince. Radomyšl zamíří do Soběslavi a hrát se bude o svátečním pondělí od 17 hodin. Návod, jak na Soběslav, dali Radomyšli v minulém kole hráči Vimperka, kteří ji porazili 6:4.