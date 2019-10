Humpolec – HC Strakonice 2:3 (0:0, 2:1, 0:1 – 0:1 po nájezdech).

Góly a nahrávky: 23. Hendrych (Prokop), 27. Bezděk (T. Dvořák, Hurda) – 29. Ruda (P. Řehoř), 52. Dlouhý (Ruda), rozh. nájezd Jar. Hřebíček.

Sestava Strakonic: Myslivec – Jar. Hřebíček, D. Škoda, M. Hrubý, Kopenec, L. Hrubý – Křenek, Mikeš, Ruda, J. Švec, Dlouhý, P. Šebesta, P. Řehoř, Andrle, M. Müller, Menšík. Trenéři Martin Všetečka a Luboš Krupka.

„Od začátku nám nějak nešly nohy. Do Humpolce je to daleko, člověk je unavený, než tam dojede. Navíc je to hodně specifické prostředí. Chyběli nám i někteří hráči a navíc nenastoupil ani Topinka, kterému při rozbruslení praskla brusle. Lepili jsme sestavu, jak se dalo. Ke všemu nám od začátku prakticky nic nešlo. Až poslední třetinu, kdy jsme ubránili několik oslabení a z přesilovky sami vyrovnali. Měli jsme zbytečně moc vyloučených a hlavně po zbytečných faulech. To by se zkrátka nemělo stávat. Nicméně jsme v základní hrací době dohráli 2:2 a pak vyhráli na nájezdy. Náš gólman skvěle všechny vyčapal a naopak my dva proměnili. Vezeme tedy z Humpolce dva body,“ shrnul utkání strakonický lodivod Martin Všetečka.

V dalším kole hrají Strakoničtí v sobotu doma proti Vajgaru Jindřichův Hradec a samozřejmě by chtěli přidat tři body. „Snažíme se ještě doplnit stávající kádr. Máme ještě rozjednané některé hráče a chceme ještě posílit. Uvidíme, zda to dotáhneme do zápasu s Vajgarem,“ doplnil Martin Všetečka.