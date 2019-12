Hluboká nad Vltavou – HC Strakonice 2:5 (0:, 2:3, 0:1). 30. Kašper (Matěj Dvořák, Holub), 36. Schmidmayer (M. Janda) – 13. Mikeš (Jiřinec, P. Řehoř), 25. Jiřinec (Mikeš, P. Řehoř), 29. P. Šebesta (J. Švec), 37. P. Šebesta (M. Hrubý, J. Švec), 43. D. Papež (Jiřinec, Kopenec).

Sestava Strakonic: Myslivec – D. Škoda, D. Kovář, Koryťák, M. Hrubý, D. Papež, Kopenec – L. Bednařík, T. Růžička, Křenek, J. Švec, Dlouhý, P. Šebesta, P. Řehoř, Mikeš, Jiřinec. Trenéři Martin Všetečka a Luboš Krupka.

„Naštěstí nebylo moc teplo, a tak byl led na Hluboké solidní. Měli jsme po celé utkání více ze hry a především jsme dokázali využít tři přesilovky. Domácí jsme pustili jen do minima šancí. Výborně zachytal gólman Myslivec, do sestavy se vrátil Růžička a tým se konsoliduje. Tabulka se vyrovnává a potřebovali jsme vyhrát. To se podařilo,“ komentoval utkání strakonický trenér Martin Všetečka.

V dalším kole čeká Strakonické duel s Humpolcem. „Rádi bychom navázali na výhry nad Veselím a Hlubokou. Při vyrovnanosti soutěže nás jen výhra podrží v první čtyřce. Humpolec je silným soupeřem, hraje to hodně silově,“ hledí k dalšímu utkání trenér. V Humpolci brali Strakoničtí v prvním vzájemném utkání této sezony dva body za výhru na nájezdy.