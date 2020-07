Závěrečnou obstaral fotbalový zápas se Sokolem Cehnice a následné posezení u pečeného prasátka. Celou letní přípravu vedl trenér Martin Všetečka.

Po skončení minulého ročníku krajské ligy jste si dal čas na rozmyšlenou, zda u HC Strakonice zůstanete dál. Je zřejmé, že zůstáváte a přípravě týmu se věnujete naplno.

Hlavně jsem si sedl doma s rodinou a řešili jsme různé nabídky. Když jsem panu Heimlichovi řekl, že zůstanu a budu pokračovat, na čemž on měl zájem, tak jsem shodou okolností dostal největší nabídku. Ještě dva dny před závěrem letní přípravy jsem o ní uvažoval, byl jsem na jednání a ve Strakonicích jsem oznámil, že možná dodělám letní přípravu a půjdu pryč. Nakonec to dopadlo tak, že jsme se na novém angažmá nedohodli, navíc to bylo daleko, a určitě tuto sezonu v HC Strakonice zůstanu.

Strakonice jsou jsou jedním z mála klubů, který jede poctivou letní přípravu. Jak jste jí postavil a jak k tomu hráči přistupují?

Na krajskou ligu asi trénujeme nejvíce ze všech týmů. Kluci chodí čtyřikrát týdně ob týden a třikrát ve druhém týdnu. Vybrali jsme i pár juniorů, které chceme v této sezoně zapracovat do prvního mužstva. Chceme ještě kádr omladit, aby zde mohl hrát další léta. Musím říci, že docházka byla úžasná a byli jsme s kolegou spokojení. Kluci to odmakali. Sice bylo pár výjimek, kdy jsem musel zvýšit hlas, ale v krajském přeboru jsem nečekal takovou tréninkovou morálku.

Jaká byla náplň přípravy?

Dělali jsme hodně vytrvalost a sílu. Tým je mladý a je třeba, aby kluci zesílili. Budeme v tom pokračovat i v době, kdy půjdeme na led. Celý srpen budeme střídat led se suchou přípravou. Kluci potřebují získat sílu do soubojů se zkušenými soupeři.

Omlazovali jste již v minulé sezoně. Máte kromě zapojení juniorů vyhlédnuté ještě nějaké posily?

Pár hráčů vyhlédnutých máme. Ale náš cíl nebude soutěž vyhrát, ale dostat se do play off a zapracovat koncové ročníky juniorů do A mužstva. Je to dlouhodobá koncepce. Nepůjdeme cestou, že bychom přitáhli pět zkušených hráčů, s nimi soutěž vyhráli a nevěděli pak, co dál. Řekli jsme si, že v nové sezoně bude cílem play off a zapracovat mladé. Proto máme v plánu i hodně přátelských zápasů před sezonou. Chceme, aby kluci, kteří budou hrát za juniory, nebo budou chodit hrát okresní přebor, s námi zůstávali v tréninku. Musejí pořád cítit šanci, že patří do kádru.

A naopak, odchází někdo?

Nikdo neoznámil, že končí. Jen Jarda Hřebíček má novou práci v Praze, takže uvidíme, jak to bude stíhat. Neozval se David Ruda, tak nevíme, jak to s ním bude. Odešel však Milan Řehoř trénovat HC Vimperk a může se stát, že někdo bude chtít jím za ním. Ale zatím oficiálně nic nevíme. Osobně doufám, že hráči, kteří odmakali letní přípravu, tady zůstanou.

Naznačil jste, že tým čeká hodně přípravných zápasů.

Před letní přípravou jsem řekl, že chci devět přípravných zápasů a potvrzených jich máme již sedm. O dvou ještě jednáme. Čekáme na vyjádření písecké juniorky, se kterou jsme hráli loni a byl to dobrý zápas. Čekáme i na vyjádření jednoho univerzitního týmu, který má náročný program, ale rádi bychom si s ním zahráli.

Ty potvrzené zápasy budou s týmy zde v kraji?

Potvrzený máme Mělník doma a venku, Rokycany venku, Hlubokou, dvakrát Milevsko a Radomyšl. Tři zápasy tedy s týmy odjinud, abychom poznali jiný styl hokeje a bylo to pro nás zpestření.

Soutěž začíná 19. září, dá se zvládnout tolik přípravných zápasů?

Jelikož máme díky juniorům široký kádr, tak hrajeme i v sobotu a neděli. Nahustili jsme to a navíc máme v srpnu třídenní soustředění, kdy budeme trénovat ráno a večer, aby kluci ukázali, jak na tom jsou. Hned poté odjedeme k zápasu do Mělníka. Takže bude soustředění od středy a skončíme ho sobotním zápasem v Mělníku, který patří k favoritům středočeské skupiny a každý rok atakuje brány finále.

Na kdy máte stanovený nástup na led?

Jdeme na to 1. srpna. Teď mají kluci měsíc volna s tím, že po nich budeme chtít, aby se udržovali. Osobně věřím, že ke konci července, když vyhlásíme na skupině, že se sejdeme k fotbálku, tak kluci přijdou. Potěšilo mě, že i ve dnech volna se scházeli, zahráli si fotbálek a tmelili partu. V červnu jsme do přípravy zařadili i tenisový turnaj a bylo to super. Zapojil se i realizační tým a užili jsme si super den. Něco podobného je na závěr přípravy fotbálek. Hrávali jsme s Radošovicemi, které však nedaly po koronavirové pauze tým na tento zápas dohromady, a tak jsme oslovili Cehnice.