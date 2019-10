HC Strakonice – HC Vajgar J. Hradec 4:5 v prodl. (1:3, 0:0, 3:1 – 0:1). Góly a nahrávky: 18. P. Šebesta (M. Hrubý, Kopenec), 48. M. Hrubý (Dlouhý), 54. J. Švec (Jar. Hřebíček), 55. P. Šebesta (Jar. Hřebíček) – 1. D. Košťál (Ištvánik, Lazorišák), 3. J. Mazanec (Ištvánik), 17. Lazorišák (J. Mazanec), 43. Štrajt (Lazorišák), 64. V. Tržil (D. Košťál).

Sestava Strakonic: Myslivec – Topinka, Jar. Hřebíček, J. Škoda, M. Hrubý, Kopenec, L. Hrubý – Jiřinec, T. Růžička, Ruda, P. Šebesta, Dlouhý, J. Švec, Andrle, Mikeš, P. Řehoř. Trenéři Martin Všetečka a Luboš Krupka.

„Hradec prokázal, že má zkušený tým. Nám se navíc přilepila smůla na paty a ve druhé minutě jsme prohrávali o dvě branky. Nejprve to soupeř nahodil z rohu hřiště a puk se odrazil do sítě, pak se bojovalo o puk za bránou, ten vyletěl ze síťky přes bránu a bylo to 0:2. V tu chvíli jsme byli jak opaření. V zápase jsme měli výhodu dvou trestných střílení, ale ani jedno neproměnili. Ve třetí třetině jsme za stavu 1:4 stáhli sestavu, tlačili se do útoku a podařilo se nám tříbrankové manko smazat. Měli jsme i šance to úplně otočit. Alespoň jsme ukázali, že i za nepříznivého stavu do toho dokážeme šlápnout a zabojovat o dobrý výsledek. Hradec měl v sestavě řadu zkušených hráčů, kteří to dokázali podržet a nikam se nehnali,“ shrnul utkání strakonický trenér Martin Všetečka.

Nyní jedou Strakoničtí na led zatím suverénního Pelhřimova. „Ten má fazonu, přehrává jednoho soupeře za druhým, ale pokusíme se mu jako první sebrat body. Musíme mu ukázat, že to proti jihočeským týmům nebude mít zase až tak snadné, jak to zatím vypadá,“ burcuje tým před dalším zápasem Martin Všetečka.