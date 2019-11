TJ Božetice – HC Strakonice 2:5 (1:0, 1:2, 3:0). 11. L. Nevolný (A. Nevolný), 26. L. Stejskal (Cmunt, Straka) – 29. Ruda (Křenek), 37. Jar. Hřebíček (M. Hrubý), 44. L. Hrubý (Ruda), 47. J. Švec (Ruda), 53. J. Švec (L. Hrubý). Sestava Strakonic: Vastl – D. Kovář, M. Hrubý, D. Škoda, Jar. Hřebíček, Kopenec, L. Hrubý – Jiřinec, Mikeš, P. Řehoř, Andrle, J. Švec, Ruda, Křenek, J. Šuhaj, L. Bednařík, Menšík. Trenéři Martin Všetečka a Luboš Krupka.

„Je vidět, že Božetice postupně doplňují kádr a nechtějí se smířit s tím, že jsou bez bodu. My hráli více na krásu než na efektivitu a najednou jsme prohrávali o dvě branky. Ale nepropadali jsme panice, protože šance byly, jen jsme je neproměňovali. Domácí navíc držel výborným výkonem gólman. Zápas paradoxně zlomil gól Davida Rudy, kterému nesedla rána, ale puk se dostal do branky. Ještě ve druhé části jsme srovnali a v té třetí již na ledě dominovali. Nebyl to ani z jedné strany nijak líbivý výkon a bylo jen otázkou času, kdy vstřelíme gól. Ale body máme, což je důležité,“ komentoval utkání strakonický trenér Martin Všetečka a doplnil: „Nyní nás čeká domácí derby s Vimperkem. Čekáme, že to bude tradičně pořádný boj. K zápasu připravujeme spolu se soupeřem i doprovodné akce.“