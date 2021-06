Strakoničtí hokejisté mají za sebou skoro dva měsíce letní přípravy. „Ukázalo se, že měli kluci po covidové pauze do tréninku velkou chuť. S postupující náročností a přicházející únavou však docházka trochu upadá. Ale věřím, že posledních pár dní první části přípravy, kterou zakončíme fotbalovým zápasem s béčkem Junioru Strakonice 25. června vpodvečer, zvládneme,“ komentoval první část přípravy na sezonu trenér Martin Všetečka a doplnil: „Ta příprava je hodně podobná té předchozí, jen obměňujeme nějaké věci. Musím zaklepat, že to kluky baví a morálka je dobrá.“

Covidová přestávka v některých sportech a týmech zasáhla do sestav. Měli i hokejisté problémy s tím, že by se někomu již po takové pauze nechtělo vrátit zpět ke sportu? „Nějakým způsobem jsme se připravovali i v době covidu, takže vysloveně přemlouvat jsme nikoho nemuseli. Máme jednoho hráče, který sice řekl, že již hrát nebude, ale když jsem ho viděl na našem klubovém tenisovém turnaji, s jakým hraje nadšením, tak doufám, že si to rozmyslí a bude nadále oporou strakonického hokeje,“ dodal s úsměvem Martin Všetečka.

Hned jak se začne na stadionu mrazit, vyrazí hokejisté trénovat na led. Stejně jako loni mají připravených několik přátelských zápasů. „Chtěli bychom v prvním týdnu jít na led dvakrát dobrovolně a pak vletíme do tréninku s plnu parádou. Máme v plánu uspořádat turnaj čtyř týmů, snad se nám to podaří. Týmy máme domluvené, nyní ještě jednáme s provozovatelem stadionu o pronájmu ledu. Pak bychom rádi sehráli ještě čtyři přátelská utkání,“ hovořil o porci sedmi přípravných duelů trenér a pokračoval: „Loni jsme měli osm přípravných zápasů a jednali o devátém. Jelikož máme v týmu hodně mladých kluků a každý zápas je pro ně dobrý, tak se zkrátka snažíme sehrát co nejvíce přípravných zápasů. Klidně si zahrajeme i minizápasy s okolními týmy, ten ztracený rok zkrátka bude klukům chybět.“

Každoročně se minimálně do přípravy HC Strakonice zapojuje řada juniorů, podobné to je i tentokrát. „Do přípravy se zapojil ročník 2001, chtěli jsme zapojit i ročník 2002, ale bohužel si nový trenér juniorů všechny kluky stáhl. Až půjdeme na led, tak chceme juniory zapojovat. Máme slíbené i některé mladé kluky z Písku za to, že jsme na hostování uvolnili Lukáše Bednaříka. Chtěli jsme hráčskou náhradu, a tak uvidíme, jak se s Pískem dohodneme,“ doplnil trenér Všetečka.