Radomyšl – Veselí 10:5 (3:1, 1:2, 6:2). 5. Vlk (Strnad, O. Gába), 8. Fríd (P. Procházka, Brož), 12. Brož (R. Volf ml.), 38. Vlk, 50. Strnad (O. Gába), 55. Pěnička (Fríd), 58. Brož (Fríd, Jungbauer), 58. Strnad (Pěnička), 58. M. Hřebíček (Stauber) – 16. M. Kadlec (Klimeš, J. Benda), 37. Arnold (Mikeska, Bůžek), 39. Klimeš (J. Benda), 44. Klimeš (J. Benda), 54. Fr. Bárta (Štěcha, Mikeska). Sestava Radomyšle: Žilinčík – Kulvejt, P. Procházka, Pěnička, Burkoň, M. Hřebíček, M. Škoda – Brož, R. Volf ml., Jungbauer, O. Gába, Stauber, Fríd, J. Řehoř, Strnad, Vlk, M. Přibyl. Trenéři Milan Tollinger a David Míka.

„Pro nás jsou to skvělé tři body. Výsledek možná vypadá, že jsme soupeře jasně přehráli, ale tak to nebylo. Dostali jsme se sice postupně do vedení 3:0, ale pak jsme v oslabení inkasovali. Ve druhé třetině jsme přestali bruslit, zatáhli se a soupeř do nás tlačil. Byli jsme rádi, že jsme neztratili vedení. Dali jsme sice na 4:2, ale soupeř obratem snížil. Ve třetí třetině nás podržel gólman Žilinčík několika fantastickými zákroky. Soupeři jsme odskočilo o dva góly a ten začal být podrážděný. Pak to bylo o tři branky a zápas jsme si poté pohlídali,“ shrnul utkání trenér Radomyšle David Míka a pokračoval: „Body jsou důležité pro sebevědomí. Kluci to odmakali. Každý bodík je nyní moc důležitý a jsme rádi, že jsme naši sérii výher prodloužili. Nebylo to vůbec jednoduché. Nyní bychom měli jet na Hlubokou, ale uvidíme vzhledem k počasí, které jejich otevřenému stadionu nepomáhá, jak to bude.“