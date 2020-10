TJ Sokol Radomyšl – OLH Spartak Soběslav 6:5 v prodloužení (0:2, 3:2, 2:1 – 1:0). 26. A. Novák (Krůček), 35. R. Volf ml. (Vlk, J. Řehoř), 38. M. Hřebíček (Suda, A. Novák), 54. Červinský (Šimoník, Strnad), 59. Vlk (Václ. Brož), 62. Krejsa (M. Hřebíček) ) – 11. Žákovský (Hák, Kanov), 18. O. Pánek (Píha), 22. J. Škoda (Hák, Kanov), 39. Mart. Novák (Žákovský, Hák), 57. O. Pánek (Žákovský, T. Tržil).

Rozhodčí: M. Matoušek – M. Lukáš, P. Bělohlav ml. Vyloučení: 8:4. Využití: 1:2. V oslabení: 1:0.

Sestavy Radomyšl: R. Kříž – Kurfürst, Suda, Červinský, Kulvejt, Krejsa, M. Hřebíček – Krůček, Strnad, L. Novák, Jungbauer (30. Václav Brož), J. Řehoř, Šimoník, Vlk, R. Volf ml., A. Novák. Trenér David Míka. Soběslav: Křiklán – T. Tržil, Kanov, Hubáček, Himpan, V. Pánek, J. Novák – Hák, Žákovský, J. Škoda, O. Pánek, Píha, Mart. Novák, M. Kučera, Slabý, Zajíc. Trenér David Pánek.

„Hrál se skvělý hokej. Bylo to vyhecované jako při play off,“ začal hodnocení utkání trenér Radomyšle David Míka.

Brankově však začátek zápasu domácím nevyšel. „Ale nezačali jsme špatně. Akorát jsme byli nedůrazní, nedotáhli své akce do konce a soupeř nás za to potrestal. Utekl nám o tři branky, přesto jsme věřili, že to dokážeme otočit. Také se nám podařilo srovnat, jen škoda, že dala Soběslav ještě ve druhé třetině čtvrtý gól,“ hodnotil trenér vývoj zápasu.

Již v loňské sezoně se hráčům Radomyšle podařilo několikrát soupeře zlomit v poslední třetině. „Znovu jsme srovnali, ale tři minuty před koncem nám Soběslav znovu uskočila. Navíc jsme Dvě minuty a jedenadvacet vteřin před koncem šli do oslabení. Řekli jsme si, že to i tak zkusíme a opravdu se nám podařilo z brejku srovnat. V prodloužení nejprve soupeř trefil tyčku, ale vzápětí jsme dobře vyřešili situaci dva na jednoho a bereme výborné dva body,“ popsal zajímavé minuty závěru utkání David Míka a doplnil: „Skvělý zápas s pěknými akcemi. Jen škoda, že přichází nucená přestávka. Snad se v dohledné době zase na ledovou plochu vrátíme.“

Krajská liga sice hrála páté kolo, ale současná situace notně zasáhla do jejího průběhu. Jindřichův Hradec má odehráno všech pět kol, na druhé straně Božetice pouhé jedno utkání.