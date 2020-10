TJ Sokol Radomyšl – HC Střelci J. Hradec 4:2 (1:0, 1:2, 2:0). Góly a nahrávky: 16. Suda (M. Hřebíček), 40. L. Novák, 51. Hovora (J. Řehoř, Burkoň), 60. J. Řehoř (Hovora) – 23. Sviták (R. Procházka, Koláček), 36. Sviták (Gurka, T. Kohút).

Sestava Radomyšle: Štrobl – R. Volf ml., Pěnička, Suda, M. Hřebíček, Burkoň – Strnad, Jungbauer, Šimoník, L. Novák, Hovora, J. Řehoř, M. Přibyl, A. Novák, Krůček. Trenér David Míka.

„Konečně jsme si po dlouhé době zahráli zápas. Soupeř hodně bruslil a byl nepříjemný. My se sice dostávali ke střelám, ale již ne k dorážkám, před brankou nás odbránili. Naopak soupeř dával góly z dorážek. První třetinu jsme vyhráli 1:0, ale druhá nám, podobně jako to bylo v zápasech v minulé sezoně, vůbec nevycházela. Oni to otočili a my alespoň v závěru druhého dějství srovnali z přesilovky. Ty nám šly, dali jsme z nich tři branky. V nástupu do třetí třetiny jsme si říkali, že to musí přijít. Hráli jsme aktivněji a devět minut před koncem také gól na 3:2 přišel. Závěr utkání jsme si pohlídali a do prázdné brány pak v samotném závěr dali čtvrtou branku,“ shrnul utkání trenér Radomyšle David Míka a doplnil: „Zápas měl z naší strany znaky prvního utkání sezony, ale důležité je, že jsme ho zvládli, i když nám někteří hráči chyběli.“

V neděli měli hráči Radomyšle zajíždět na led Božetic, ale utkání bylo odloženo. Nyní je čeká v sobotu další domácí duel, tentokrát se Soběslaví.