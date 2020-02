„Remíza v základní hrací době byla spravedlivá, prodloužení je pak vabank a domácí v něm měli více štěstí," komentoval utkání útočník Radomyšle Jakub Šimoník a doplnil: „Prakticky se opakoval první vzájemný zápas z našeho ledu, kdy jsme v prodloužení zase zvítězili my.“

Hokejisté Radomyšle se do Humpolce těšili na kvalitní zápas. „Hrál čtvrtý se třetím, byl to dobrý hokej a hodně vyrovnaný zápas. Domácí s námi vydrželi bruslit celé utkání,“ doplnil Jakub Šimoník.

Hosté sahali dokonce po třech bodech, ale nakonec odvezli jeden. „Vedli jsme 2:1, ale domácím se podařilo asi čtyři minuty před koncem vyrovnat. Prodloužení je pak již o štěstí a to měli tentokrát domácí,“ uvedl Šimoník.

Radomyšl je stále v boji o druhé místo tabulky, kdy má ještě k dobru utkání s Jindřichovým Hradcem. „Nyní hrajeme ve Veselí nad Lužnicí. Dohrávka s Hradcem je na programu 20. února od půl deváté a v posledním kole přivítáme Hlubokou. Chceme být co nejvýše,“ doplnil Jakub Šimoník.

Vývoj soutěže napovídá tomu, že by mohlo dojít i na čtvrtfinálovou bitvu Radomyšl – Strakonice. „Říkali jsme si s klukama ze Strakonic, že by to bylo dobré v semifinále. Takový souboj by byl super, přišli by diváci a byla by skvělá atmosféra. Tak uvidíme, jak se to vyvine,“ přidal Jakub Šimoník.