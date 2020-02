Hokejisté Sokola Radomyšl zvládli další utkání Krajské ligy. Tentokrát přehráli 6:1 Vimperk a stále zůstávají v souboji o druhé místo po základní části soutěže. To si aktuálně drží Český Krumlov, ale Radomyšl má k dobru domácí dohrávku s Jindřichovým Hradcem.

Hokejisté Radomyšle slaví další výhru. | Foto: Jan Škrle

„Zápas nebyl tak jednoduchý, jak by mohl napovídat jeho výsledek. Ale nastoupili jsme do zápasu dobře, hráli v pohybu, tlačili se do branky soupeře a brzy vedli o tři branky. Přišlo však uspokojení a soupeř dal na konci první třetiny gól,“ komentoval první třetinu trenér Radomyšle David Míka