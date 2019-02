Radomyšl - Krajská liga ledního hokeje měla na programu další kolo, ve kterém Sokol Radomyšl hostil v souboji o první osmičku soupeře z Milevska.

Sokol Radomyšl HC Milevsko 3:7 (1:5, 2:2, 0:0). Góly a nahrávky: 2. Pav. Procházka (J. Řehoř), 31. Vlk (Pěnička), 31. J. Řehoř (Slavík) – 2. Radosta (Suchan), 8. Suchan (Hamerle, J. Havran), 9. Šimák (Gřegořek), 14. Šimák (Seidl, Gřegořek), 20. Suchan (Hamerle), 27. Seidl (Suchan, Hamerle), 40. Šimák (T. Bílek, Štych). Sestava Radomyšle: Žilinčík – Pav. Procházka, M. Hřebíček, Pěnička, Burkoň, R. Volf, Herr – Slavík, Jungbauer, O. Gába, J. Řehoř, Fríd, Vlk, Fr. Bárta, Šimoník, P. Březina. Trenéři Radek Hovora a Zdeněk Javůrek.



Radomyšl bojuje v každém zápase o účast v první osmičce. Výhra nad Milevskem jim mohla hodně pomoci, ale zápas se vyvíjel úplně jiným směrem. „Ve druhé části sezony se potýkáme s problémem, kdy si myslíme, že to za nás někdo odehraje. Na ledě nám navíc chyběl zraněný hrající trenér Hovora. Začátky zápasů máme takové zakřiknuté, inkasujeme zbytečné branky a pak se to snažíme dotáhnout, ale již to nejde. Jsme i zbytečně moc vylučováni a v oslabení inkasujeme. Tentokrát jsme dostali v oslabení tři góly, předtím v Soběslavi dokonce pět. To se zkrátka nemůže stávat,“ hodnotil utkání Jaromír Šíp ze Sokola Radomyšl a doplnil: „Poslední výsledky znamenají, že se stále propadáme tabulkou soutěže. Navíc nás čekají další těžké zápasy. Teď jedeme na Hlubokou, je tak zkrácené střední pásmo, což nám nevyhovuje, navíc se hraje na otevřeném stadionu, což přináší další specifika. Pak máme doma Jindřichův Hradec, se kterým také bojujeme o osmičku. Bude to náročný program a my potřebujeme nutně bodovat.“