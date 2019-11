Sokol Radomyšl – Jiskra Humpolec 4:3 (3:1, 0:1, 0:1 – 1:0). 15. P. Procházka (Stauber). 16. J. Řehoř (Burkoň), 17. R. Volf (O. Gába), 63. Slavík (M. Šafář, P. Procházka) – 12. T. Dvořák (Dolejš), 35. Hendrych, 44. T. Dvořák (Bambula). Sestava Radomyšle: Žilinčík – M. Šafář, P. Procházka, M. Hřebíček, F. Procházka, Burkoň, Pěnička – Krůček, Slavík, Stauber, Šimoník, O. Gába, R. Volf ml., Vlk, J. Řehoř, Jungbauer, Brož. Trenéři Milan Tollinger a David Míka.

„Byl to velice vyrovnaný zápas a jsme rádi za dva body. První třetina nám vyšla velice dobře a dostali jsme se do dvoubrankového vedení. Ve druhém dějství nás začal soupeř více napadat a my měli problémy s rozehrávkou. Ve vyrovnané třetí třetině se mohlo rozhodnout na obě strany, oba celky měly dobré šance. V prodloužení jsme měli výhodu přesilovky a dokázali ji využít ve vítěznou branku. Výhra je cenná, Humpolec je kvalitní tým. Je to opět výhra celého týmu, zahráli všichni od gólmana Žilinčíka až po všechny útočníky,“ komentoval utkání trenér Radomyšle David Míka.

V dalším kole hostí Radomyšl soupeře z Veselí nad Lužnicí, které nyní padlo doma s Vimperkem. „Samozřejmě budeme chtít prodloužit naši vítěznou sérii. Jdeme zápas od zápasu a každý bodík bude důležitý pro play off. Soutěž je nesmírně vyrovnaná a snad kromě Božetic může každý porazit každého,“ dodal k příštímu utkání David Míka.