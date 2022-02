1. utkání semifinále play off: Spartak Soběslav - Sokol Radomyšl 8:4 (2:1, 4:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 7. Novák (Kubeš, Škoda), 14. Čížek (Přibyl), 23. Šimák (Novák, Pánek), 29. Čížek (Hraňo), 30. Hubata (Pánek), 33. Kubeš (Škoda, Šimák), 43. Přibyl (Hubata), 57. Čížek – 13. Slavík, 29. Gába (Hovora, Krejsa), 36. Krejsa (Suda, Hovora), 47. Jungbauer (Dubský).

Sestava Sokola Radomyšl: Kadlec – Procházka, Hanus, Suda, Hřebíček, Hail, Burkoň, Kurfürst – Vlk, Jungbauer, Slavík, Krejsa, Hovora, Gába, Dubský, Pitel, Strnad.

Po postupu přes Strakonice si hokejisté Radomyšle brousí zuby na další zajímavý skalp. K prvnímu utkání však nemohli odcestovat v té nejsilnější sestavě, jakou by si asi na semifinále přáli. Ta by však již mohla být k dispozici v dalších duelech. Výsledky zápasů ze základní části (Soběslav doma vyhrála 3:2, Radomyšl pak 8:7 PP) nasvědčují tomu, že by i tato série mohla být hodně vyrovnaná.

První vzájemný duel se lámal především ve druhé třetině, kdy Soběslav nastřílela během deseti minut čtyři branky.

Vše je však ještě naprosto otevřené. Hraje se na tři vítězné duely a ten druhý v neděli 27. února od 17 hodin na zimním stadionu v Písku.