OLH Soběslav – Sokol Radomyšl 0:6 (0:3, 0:1, 0:2). 1. J. Řehoř, 12. Vlk (Brož), 15. Vlk (Burkoň, Krůček), 36. J. Řehoř (Brož), 42. O. Gába (Stauber, J. Řehoř), 42. Fríd (Vlk, R. Volf ml.). Sestava Radomyšle: R. Kříž – P. Procházka, M. Šafář, M. Hřebíček, Vejda, Kulvejt, Burkoň, M. Škoda – Fríd, Jungbauer, Slavík, Stauber, O. Gába, J. Řehoř, R. Volf ml., Krůček, Vlk, Brož. Trenér David Míka.

„Začátek zápasu byl vyrovnaný, ale pak jsme dali dva rychlé góly a soupeře vytlačovali z naší třetiny. Ve druhé třetině jsme si na Soběslav počkali v naší třetině a zkoušeli soupeře brejkovat. To se dařilo a klidně to mohlo být po dvou třetinách 7:0. My však řadu velkých šancí spálili. Na druhé straně nás v důležitých momentech podržel gólman Kříž. Poslední třetina se víceméně dohrávala. Celý tým tentokrát podal velice dobrý výkon, všichni plnili to, co jsme si před utkáním řekli. Zkrátka vládne spokojenost,“ hodnotil utkání na ledě Soběslavi trenér Radomyšle David Míka.

Nyní čekají hokejisty Radomyšle dva zápas v rychlém sledu. V pátek hrají odložené utkání s Milevskem a hned druhý den přivítají Božetice. „Neměl by to být problém. Již nyní jsme v Soběslavi hráli na sedm beků a deset útočníků, takže hráčů máme dost a zápasy rozložíme mezi více lidí. Chceme další body,“ burcuje hráče před dalším programem trenér Míka.